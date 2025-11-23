อำเภอระแงะน้ำป่าหลาก-คลองตันหยงมัสล้นตลิ่ง ท่วม 7 ตำบล เดือดร้อนกว่า 9,600 ราย

นราธิวาส - อ.ระแงะน้ำป่าหลาก-คลองตันหยงมัสล้นตลิ่ง ท่วมแล้ว 7 ตำบล ชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 9,600 ราย ด้านนายอำเภอระแงะสั่งเฝ้าระวังยาวถึง 26 พ.ย.68
วันนี้ (23 พ.ย.) สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส ยังคงน่าเป็นห่วง หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ส่งผลให้มวลน้ำป่าจากเทือกเขาไหลหลากเข้าสมทบกับปริมาณน้ำในลำคลองสายหลัก จนเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรเป็นวงกว้าง และจากการตรวจสอบระดับน้ำใน “คลองตันหยงมัส” พบว่าระดับน้ำพุ่งสูงถึง 15.86 เมตร ซึ่งสูงกว่าระดับตลิ่งถึง 0.96 เมตร ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลอง เผยยอดชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 9,600 ราย
นายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอระแงะ กล่าวว่า จากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นอำเภอระแงะพบพื้นที่ประสบภัยครอบคลุม 7 ตำบล รวม 2,247 ครัวเรือน ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 9,644 คน โดยแยกเป็นรายตำบล ประกอบด้วย 1.ตำบลบาโงสะโต หนักสุด กระทบ 8 หมู่บ้าน รวม 1,122 ครัวเรือน รวม 4,928 คน โรงเรียนบ้านตราแด๊ะได้รับผลกระทบ, 2.ตำบลกาลิซา กระทบ 369 ครัวเรือน รวม 1,289 คน ถนนในหมู่บ้านฮุลูถูกน้ำกัดเซาะเสียหาย
3.ตำบลตันหยงมัส กระทบ 315 ครัวเรือน รวม 1,605 คน โรงเรียน 3 แห่ง (บ้านกอแนะเหนือ, วัดร่อน, บ้านแกแม) และถนนสายหลัก 2 เส้นทาง (บ้านโต๊ะเปาะฆะ-คอลอปีแน และ ตันหยงมัส-บาโงสะโต) สัญจรไม่ได้, 4.ตำบลมะรือโบตก กระทบ 233 ครัวเรือน รวม 867 คน, 5.ตำบลเฉลิม กระทบ 142 ครัวเรือน รวม 713 คน, 6.ตำบลบองอ กระทบ 46 ครัวเรือน รวม 181 คน มัสยิด 1 แห่งจมน้ำ และ 7.ตำบลตันหยงลิมอ กระทบ 20 ครัวเรือน รวม 61 คน โรงเรียนและถนน 2 สายได้รับความเสียหาย
นายวิมุตติ กล่าวเพิ่มเติมว่า อำเภอระแงะระดมกำลัง อปท., อปพร. และหน่วยทหารลงพื้นที่ช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว โดยมีการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว ณ ศูนย์ศิลปาชีพ เทศบาลตำบลตันหยงมัส มีผู้อพยพเข้าพักแล้ว 10 ราย และกำลังทยอยเข้ามาเพิ่ม ส่วนผู้พิการ 1 ราย ได้นำส่ง รพ.ระแงะ เพื่อความปลอดภัย
ทั้งนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอระแงะ ประเมินแนวโน้มสถานการณ์พบว่ายังมีฝนตกหนักสลับเบา ระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้น จึงได้สั่งการด่วนให้ทุกหมู่บ้านเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 พร้อมเตรียมเครื่องจักรกลและกำลังพลเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง