น้ำป่าเขาแก้วเริ่มลดลงคาดจะส่งผลให้สถานการณ์น้ำท่วมที่หาดใหญ่ดีขึ้น

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – สถานการณ์น้ำท่วมที่สงขลา ล่าสุด พื้นที่ต้นน้ำเทือกเขาแก้วมวลน้ำป่าเริ่มลดลงแล้ว ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ อ.หาดใหญ่ ถูกน้ำท่วมสูง ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อน
วันนี้ (23 พ.ย.) ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติน้ำท่วมที่ จ.สงขลา โดยเฉพาะที่ อ.หาดใหญ่ เริ่มมีข่าวดีเพราะว่าขณะนี้สภาพพื้นที่ต้นน้ำเทือกเขาแก้วที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมรุนแรงทั้งในพื้นที่ ต.ฉลุง ต.ทุ่งตำเสา และพื้นที่บางส่วนของ ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ น้ำเริ่มลดระดับลงแล้ว ซึ่งมวลน้ำป่าเป็นมวลน้ำก้อนใหญ่ที่ไหลเข้าสู่พื้นที่ อ.หาดใหญ่ ไปลงคลองระบายน้ำภูมินารถดำริ หรือคลอง ร.1 ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ อ.หาดใหญ่ ถูกน้ำท่วมสูง
หลังจากที่บางหมู่บ้านสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย เช่น หมู่ 1 หมู่ 2 และหมู่ 7 ต.ฉลุง ทางตำรวจจากกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน นำทีมโดย พ.ต.อ.พัชรวิศว์ ปวีรดิษย์ ผกก.ปพ.กก.บก.สส.ภ.9 ได้นำกำลังพลลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม ซึ่งได้ทิ้งร่องรอยความเสียไว้จำนวนมาก บางหลังรถจักรยานยนต์ถูกน้ำซัด ต้นมะพร้าวล้มขวางถนน และฝาท่อระบายน้ำซึ่งเป็นเหล็กและหนักมากถูกน้ำซัดจนหลุด