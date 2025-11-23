(ชมคลิป) น้ำท่วมหาดใหญ่ยังวิกฤต ช่วยเหลือเข้าไม่ถึง–ชาวบ้านต้องลุยน้ำออกมาหาอาหาร

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ยังวิกฤต ขณะที่การช่วยเหลือยังไม่สามารถเข้าถึงได้ในหลายพื้นที่ ชาวบ้านต้องลุยน้ำออกมาหาอาหาร
วันนี้ (23 พ.ย.) สถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ขณะนี้การช่วยเหลือยังไม่สามารถเข้าถึงหลายพื้นที่ ประชาชนจำนวนมากที่จำเป็นต้องฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวออกมาบนถนนด้วยตัวเอง โดยเฉพาะชาวบ้านที่เดินเท้าฝ่าระดับน้ำมาจากถนนราษฎร์อุทิศ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “เขต 8” ก่อนข้ามสะพานสัจจกุลเข้าสู่เขตเมือง เพื่อออกมาตามหาความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร น้ำดื่ม หรือแม้แต่การเดินทางไปกดเงินที่ตู้ ATM หลังจากติดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมมานานหลายชั่วโมง
ขณะที่บริเวณสี่แยกไปรษณีย์หาดใหญ่ หน้าสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 6 ซึ่งเป็นจุดที่กระแสน้ำไหลแรงมาก พบผู้สูงอายุหลายรายต้องเดินฝ่ากระแสน้ำออกมาด้วยความลำบาก เสี่ยงต่อการพลัดตกหรือถูกน้ำพัด จึงขออนุญาตแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ทุกหน่วย ทั้งเทศบาล หน่วยกู้ภัย และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามาประจำจุดนี้อย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและรับประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยง เนื่องจากยังมีประชาชนจำนวนมากที่เดือดร้อน ขาดอาหาร ขาดน้ำดื่ม ไฟฟ้าและประปาถูกตัด รวมถึงเครือข่ายโทรศัพท์หลายจุดยังไม่สามารถใช้งานได้ บางคนไม่ได้กินข้าวมาตั้งแต่เมื่อวาน การขอความช่วยเหลือยังไม่ได้รับตอบรับจากหน่วยงานใด
ทางด้านเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ออกประกาศเร่งด่วนยืนยันว่า ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกส่งอาหารและน้ำดื่มให้ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมประสานการจ่ายน้ำประปาให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยขณะนี้อยู่ระหว่างจัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่เพิ่มเติม เพื่อเข้าถึงประชาชนที่ยังถูกตัดขาดจากการช่วยเหลือในหลายชุมชน อย่างไรก็ตาม ระดับน้ำที่ยังคงท่วมสูงและไหลแรงในหลายเส้นทาง ทำให้การเข้าช่วยเหลือยังเป็นไปอย่างยากลำบาก พร้อมขอฝากเตือนประชาชนที่ยังจำเป็นต้องสัญจร ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำเชี่ยว และรอรับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยเป็นสำคัญ