ทีมกันจอมพลังลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือเร่งอพยพคนในพื้นที่บางกล่ำ – ควนลัง

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อ.บางกล่ำและ อ.หาดใหญ่ ยังวิกฤต หลายครัวเรือนยังถูกตัดขาดช่วยเหลือตนเองได้ยาก ขณะที่ทีมงานกันจอมพลังระดมเข้าพื้นที่ช่วยเหลือเร่งอพยพประชาชน
วันนี้ (23 พ.ย.) เวลา 09.00 น. สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ถนนบางแฟบ–คลองวาด ตั้งแต่บริเวณหมู่ 11 และหมู่ 7 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ รวมถึงพื้นที่ตำบลควนลัง อ.หาดใหญ่ เส้นทางไปวัดหาดใหญ่ใน ยังคงมีระดับน้ำท่วมสูงต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนหลายครัวเรือน โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่ช่วยเหลือตนเองได้ยาก ไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้
ล่าสุด ทีมงาน “กันจอมพลัง” ได้ระดมกำลังเข้าพื้นที่ พร้อมนำเจ็ตสกีและอุปกรณ์กู้ภัยเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนที่ติดค้างตามจุดเสี่ยงตลอดแนวถนนดังกล่าวอย่างเร่งด่วน
ด้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 ตำบลท่าช้าง ได้จัดตั้งศูนย์อพยพชั่วคราวบริเวณปากทางเข้าหมู่บ้าน เพื่อรองรับผู้ที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่ พร้อมทั้งมีการสนับสนุนรถยกสูงและรถโฟร์วิลของชาวบ้านในพื้นที่ร่วมลำเลียงประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทางเข้า–ออก เพื่อจัดหาสิ่งของจำเป็นและดำเนินธุระนอกพื้นที่
ขณะเดียวกัน บริเวณริมคลอง ร.1 ชุมชนโคกเมา ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ สถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลาย ระดับน้ำลดลงจนสามารถกลับมาสัญจรได้ตามปกติ หลังเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานที่ผ่านมา น้ำท่วมสูงจนปิดการจราจรทั้งสองสะพาน ทำให้การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานในพื้นที่ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพร้อมเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ