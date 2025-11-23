น้ำท่วม “บ้านคูน้ำรอบ” เกาะกลางน้ำแห่งเดียวของจะนะ

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - บ้านคูน้ำรอบเกาะกลางน้ำแห่งเดียวของ อ.จะนะ ถูกน้ำท่วมทั้งเกาะ ชาวบ้านจำนวน 53 ครัวเรือน เกือบ 200 คน ต้องอยู่ในสภาพที่ติดเกาะ และมี 10 ครัวที่ต้องอพยพออกจากเกาะเพราะถูกน้ำท่วมสูงอยู่ไม่ได้
วันนี้ (23 พ.ย.) สถานการณ์น้ำท่วมที่ จ.สงขลา นอกเหนือจากพื้นที่ตัวเมืองหาดใหญ่ที่ถูกน้ำท่วมหนักอีกครั้งแล้ว พื้นที่อำเภอรอบนอกก็ถูกน้ำท่วมวิกฤติหนักไม่แพ้กัน เช่น ที่บ้านคูน้ำรอบ หมู่ 9 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งเป็นเกาะกลางน้ำแห่งเดียวของ อ.จะนะ ถูกน้ำท่วมจมหมดทั้งเกาะ ชาวบ้านราว 53 ครัวเรือน เกือบ 200 คน ต้องอยู่ในสภาพติดเกาะ และบางส่วนราว 10 ครอบครัวที่มีบ้านชั้นเดียวและถูกน้ำท่วมสูง ต้องอพยพไปอาศัยบ้านญาติชั่วคราว
โดยสถานการณ์น้ำท่วมที่บ้านคูน้ำรอบครั้งนี้ถือว่าหนักสุดอีกครั้ง เป็นผลมาจากฝนตกหนัก น้ำทะเลหนุน และน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ อ.นาทวี อ.จะนะ ที่ไหลลงคลองนาทับทำให้เกิดน้ำหนุนเข้าท่วมบ้านคูน้ำรอบ
อย่างไรก็ตามขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปให้การช่วยเหลือแล้ว โดยเฉพาะเรื่องของสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ