เทศบาลนครยะลาประกาศเตือน ปชช. เร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงหลังน้ำเริ่มเข้าท่วมแล้ว

ยะลา – เทศบาลนครยะลาออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ทุกพื้นที่ลุ่มต่ำ เร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงหลังมีหลายพื้นที่น้ำเริ่มเข้าท่วมแล้ว
วันนี้ (23 พ.ย.) เทศบาลนครยะลา ออกประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ทุกพื้นที่ลุ่มต่ำ ที่เคยประสบภัยในเขตเทศบาลนครยะลา เช่น ชุมชนหลังวัดยะลาธรรมาราม, ชุมชนวิฑูรอุทิศสัมพันธ์ (ซอย 10), ชุมชนหลังโรงเรียนเทศบาล 5, ชุมชนดารุสลาม, ชุมชนจารูนอก, ชุมชนเมืองทอง, ชุมชนเสรี, ชุมชนธนวิถี, ชุมชนหลังโรงเรียนจีน และชุมชนมะลิสัมพันธ์
ขอให้ประชาชนเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นไว้ในบริเวณที่สูง และให้ระมัดระวังปลั๊กไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สิน และดูแลกลุ่มเปราะบาง โดยสามารถอพยพไปยังศูนย์พักพิงของเทศบาลนครยะลาได้ทันที หากต้องการการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครยะลา
ขณะที่สถานการณ์ฝนตกหนักในช่วง 3 วันที่ผ่านมา เข้าสู่วันที่ 4 ทำให้มีปริมาณฝนตกสะสมจำนวนมาก ขณะนี้ในหลายพื้นที่ของจังหวัดยะลา โดยเฉพาะในเขต อ.เมืองยะลา ได้ถูกน้ำเข้าท่วมแล้ว เช่น ตำบลท่าสาป, ตำบลยุโป, ต.สะเตงนอก และ ต.บุดี โดยน้ำเริ่มเข้าท่วมพื้นที่ ตั้งแต่เมื่อวานนี้ (22 พ.ย.68) แต่ในช่วงเช้าวันนี้มีหลายพื้นที่ที่เริ่มประสบปัญหาน้ำท่วมแล้ว