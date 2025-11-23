นราธิวาสประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในพื้นที่อำเภอบาเจาะ

นราธิวาส - จังหวัดนราธิวาสประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในพื้นที่อำเภอบาเจาะ ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสูบระบายน้ำในสนามบินนราธิวาส
วันนี้ (22 พ.ย.) นายวีรพัฒน์ บุณฑริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ลงนามประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ อำเภอบาเจาะ หลังเกิดอุทกภัยตั้งแต่เมื่อวันที่ 21 พ.ย. ในพื้นที่ 5 ตำบล ได้แก่ ต.บาเจาะ, ต.กาเยาะมาตี, ต.บาเระเหนือ, ต.บาเระใต้ และ ต.ปะลุกาสาเมาะ ขณะนี้สถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย เนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนมาก
โดย นายอับดุลกอเดร์ อาลีมามะ นายกเทศมนตรีตำบลบาเจาะ นำเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมกับกำลังทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ กำลังตำรวจจาก สภ.บาเจาะ เข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วน และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร โดยมีน้ำท่วมเส้นทางถนนสายหลัก หมายเลข 42 นราธิวาส-ปัตตานี หลายจุด ท่วมทั้งฝั่งขาและขาออก ขณะนี้ยังไม่ปิดเส้นทาง ขอให้ผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวัง หากไม่มีความจำเป็นควรหลีกเลี่ยงการเดินทางเนื่องจากน้ำท่วมถนนและฝนตกหนักทัศนวิสัยไม่ดี
นอกจากนี้ ทางอำเภอบาเจาะ ได้เตรียมอพยพประชาชนในพื้นที่จุดเสี่ยง ในเขตเทศบาลตำบลบาเจาะ เขตเทศบาลตำบลต้นไทร ตำบลปะลุกาสาเมาะ บริเวณติดแม่น้ำสายบุรี ตำบลบาเระใต้ และตำบลลุโบะสาวอ ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย
ขณะที่ภาพรบมจังหวัดนราธิวาส มีฝนตกหนักต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย. 2568 เบื้องต้นมีรายงานน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส อ.บาเจาะ อ.ยี่งอ อ.สุไหงปาดี โดยทั้ง 13 อำเภอ เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาอุทกภัยให้กับประชาชน
ด้านนายธวัชชัย เลิศไกร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ติดตามการสูบระบายน้ำบริเวณเขตพื้นที่การบิน ภายในสนามบินนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส โดยขณะนี้ทางสำนักงาน ปภ. ร่วมกับหน่วยงานชลประทาน เร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยบริเวณสนามบินนราธิวาส มีปริมาณน้ำฝน วัดได้ 219 มิลลิเมตร และยังมีฝนตกหนักมากต่อเนื่อง ซึ่งท่าอากาศยานนราธิวาสยังให้บริการเที่ยวบินปกติ
นอกจากนี้ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส ได้เดินทางไปตรวจความพร้อมของศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส เพื่อรองรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม หากได้รับการประสานจากทางอำเภอก็จะเข้าพักได้ทันที