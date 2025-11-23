สตูลดินถล่ม! เด็กหญิงวัย 9 ขวบเสียชีวิต อีกคนเป็นชายอายุ 28 ปีได้รับบาดเจ็บ

สตูล - วิกฤตน้ำท่วมครบ 3 วัน 7 อำเภออ่วม เส้นทางถูกตัดขาด ดินโคลนถล่มควนกาหลง เด็กหญิงวัย 9 ขวบเสียชีวิต
วานนี้ (22 พ.ย.) สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสตูลยังคงรุนแรงต่อเนื่องเป็นวันที่สาม มวลน้ำได้กระจายวงกว้างเข้าท่วมครบทั้ง 7 อำเภอ ขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลประกาศให้ทั้งจังหวัดเป็น พื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน
เส้นทางสัญจรสายหลัก ถนนยนตรการกำธร ซึ่งเชื่อมพื้นที่ตำบลฉลุง–ควนโดน บริเวณบ้านย่านซื่อ ถูกน้ำท่วมหลายช่วงจนไม่สามารถสัญจรได้ตามปกติ ต้องปรับลดเหลือเพียง 1 ช่องทางจราจร ทำให้การเดินทางติดขัดหนัก ขณะที่ถนนสายหลุมไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ในอำเภอละงู ก็ถูกน้ำตัดขาดเป็นบางช่วงเช่นกัน ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวาง
ด้าน เขตพื้นที่ประถมศึกษาจังหวัดสตูล แจ้งว่า สถานศึกษา มีรายงานว่าโรงเรียนในจังหวัดสตูล จำนวน 12 แห่ง ถูกน้ำท่วมจนต้องหยุดการเรียนการสอนชั่วคราว เจ้าหน้าที่เร่งเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นออกจากพื้นที่เสี่ยง
ทั้งนี้ เมื่อเวลา 10.00 น. วานนี้ (22 พ.ย.) ได้เกิดเหตุ ดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอควนกาหลง ทำให้บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 1 หลัง และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย คือ เด็กหญิงกนกนุช ชุมช่วย อายุ 9 ขวบ พร้อมผู้บาดเจ็บ 1 ราย คือ นายภานุเดช ชุมช่วย อายุ 28 ปี โดยเจ้าหน้าที่เร่งนำส่งรักษาอย่างเร่งด่วน
นายสิทธิพร อินนิมิตร นายอำเภอควนกาหลง ได้ลงพื้นที่ทันทีเพื่ออำนวยการและติดตามสถานการณ์ พร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ทั้งในด้านการกู้ภัย การสำรวจความเสียหาย และการดูแลครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเร่งด่วน
หน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากยังมีฝนตกในพื้นที่ และเสี่ยงเกิดดินสไลด์เพิ่มเติมในหลายจุดของจังหวัดสตูล