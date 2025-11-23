น้ำท่วมเขตเศรษฐกิจ อ.ย่านตาขาว จ.ตรังในรอบ 15 ปี ทั้งจังหวัดเดือดร้อนแล้วกว่า 6 พันครัวเรือน

ตรัง - พื้นที่เทศบาล ต.ย่านตาขาว เขตเศรษฐกิจของ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง เจอน้ำท่วมหนักอีกครั้งในรอบ 15 ปี เหตุจากฝนตกหนักหลายวัน ส่วนล่าสุดทั้งจังหวัดมีผู้เดือดร้อนแล้วกว่า 6,000 ครัวเรือน
วานนี้ (22 พ.ย.) มวลน้ำจำนวนมากได้ไหลหลากลงมาจากเทือกเขาบรรทัด ลงสู่เขตพื้นที่อำเภอนาโยง อำเภอย่านตาขาว และอำเภอปะเหลียน โดยเฉพาะน้ำจากคลองลำชาน และคลองลำพิกุล ได้ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลย่านตาขาว ซึ่งเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจระดับอำเภอ ที่น้ำไม่ได้เกิดน้ำท่วมพื้นที่แบบนี้มานานประมาณ 15 ปีแล้ว โดยเคยท่วมหนักเมื่อปี 2518, 2524 และ 2553 -2554 และหลังมีการก่อสร้างคลองผันน้ำย่านตาขาว และคลองผันน้ำปะเหลียน ทำให้น้ำระบายลงสู่ทะเลอันดามันได้อย่างรวดเร็ว
แต่ล่าสุด ครั้งนี้ได้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันมาประมาณ 4-5 วัน โดยเฉพาะบนเทือกเขาบรรทัด รอยต่อจังหวัดตรัง-พัทลุง ทำให้น้ำป่าไหลหลากลงสู่พื้นที่เขตเทศบาลตำบลย่านตาขาว จำนวนมาก โดยถนนบางสายมีมวลน้ำจำนวนมากไหลลงมาตามถนนเหมือนแม่น้ำ ทั้งปริมาณมากและไหลเชี่ยว เจ้าของบ้านเรือนต้องเร่งนำกระสอบทรายและผ้าใบมาปิดกั้นไม่ให้น้ำเข้าบ้าน ขณะเดียวกันต้องเร่งขนของไว้ที่สูง โดยเฉพาะร้านค้า ร้านขายเสื้อผ้า ต้องเฝ้าคอยเฝ้าระวังน้ำ และระวังทรัพย์สิน ซึ่งต้องคอยยกให้สูงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อหนีน้ำที่เพิ่มเติมเข้ามา
เจ้าของร้านขายข้าวสารแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลตำบลย่านตาขาว บอกว่า ก่อนนี้ตนเองได้ซื้อข้าวสารมาเก็บไว้เป็นจำนวนมาก เพราะร่วมโครงการคนละครึ่ง และยังสั่งข้าวสารมาเพิ่มเรื่อยๆ หลังมีข่าวว่าจะมีโครงการเฟส 2 แต่ปรากฏว่า ได้มีฝนตกหนักและมีมวลน้ำไหลมาเร็วมาก ส่วนหนึ่งได้ช่วยกันขนข้าวสารขึ้นรถบรรทุก 6 ล้อ นำไปเก็บไว้ที่โกดังแล้ว แต่ข้าวสารส่วนที่เหลือในร้านอีกประมาณ 5 ตัน ต้องช่วยกันยกไว้ที่สูง แต่หากน้ำมามากกว่านี้ ก็คงหนีไม่พ้น และคงต้องทำใจว่าจะต้องเสียหายไปจำนวนส่วนหนึ่ง
สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2568 ล่าสุดมีประชาชนได้รับผลกระทบแล้ว 9 อำเภอ ยกเว้นเพียงอำเภอเดียวคือ อำเภอหาดสำราญ มีประชาชนเดือดร้อนแล้วกว่า 6,000 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบอีกเป็นจำนวนมาก