“ทีเส็บ” จับมือ ภูเก็ต เปิดตัว “จุ้ง” มาสคอตตัวแรก ปลดล็อกลิขสิทธิ์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หวังสร้างงานกระจายรายได้สู่ชุมชน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ทีเส็บ จับมือ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภูเก็ต เปิดตัว “จุ้ง” มาสคอตตัวแรกของจังหวัด พร้อมปลดล็อกลิขสิทธิ์ หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผ่านอุตสาหกรรมไมซ์ดันสู่เวทีระดับนานาชาติ สร้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชน
วันนี้ ( 22 พ.ย.68) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) หรือ ทีเส็บ ร่วมกับ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต (PTA) เปิดตัว “จุ้ง” มาสคอตทางการตัวแรกของจังหวัดภูเก็ต เพื่อผลักให้ Mascot จากไอเดียเล็ก ๆ กลายเป็นของ ที่ธุรกิจในเมืองเอาไปใช้ต่อได้จริง เหมือนเป็นตัวเร่งให้เกิดเศรษฐกิจขึ้นในภูเก็ตแบบจับต้องได้ โดยมี นายณรงค์ อ่อนจันทร์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต นายพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคใต้ ทีเส็บ นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต นายพิบูลย์ศักดิ์ กิติธรกุล รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วม ณ.ลานลม ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต
นายพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคใต้ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ทีเส็บ มาในฐานะคนที่ ช่วยผลักให้ Mascot จากไอเดียเล็ก ๆ ไม่ได้เป็นแค่ของ น่ารัก แต่มันกลายเป็นสินทรัพย์ของเมืองที่ต่อยอด เป็นรายได้จริง ทั้งในงานไมซ์ งานประชุม เทศกาล หรือการโปรโมตเมืองต่าง ๆ แต่เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่สร้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชนได้จริง ทำให้ทุกคนเห็นว่าไมซ์สามารถอยู่ในทุกมิติของเมืองไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว เศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือวัฒนธรรมร่วมสมัยสิ่งที่เรามุ่งหวังคือการใช้ไมซ์เป็น Platform ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเช่นในวันนี้ From Mascot to City Economy”
ด้านนายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ภูเก็ตต้องมีเอกลักษณ์หรือ DNA ที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เรามีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2019 ในการจัดประกวด Mascot Design Contest และได้เลือกจุ้งเป็นตัวแทน เนื่องจากในภูเก็ตเป็นเมืองที่มีทั้งพลังทางวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และความร่วมสมัย ที่เชื่อมโลก ได้ลงตัว “จุ้ง” ไม่ใช่แค่มาสคอตแต่คือตัวแทนที่นำเสนอเสน่ห์ของภูเก็ตผ่านภาษาของความคิดสร้างสรรค์ ที่เข้าใจง่าย เป็นมิตร และมีชีวิตชีวา เข้าถึงได้ทั้งนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลก”
นอกจากนี้ ภายในงานยังได้มีการลงนามความร่วมมือ เปิดระบบลิขสิทธิ์สู่ผู้ประกอบการ ระหว่าง สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต (PTA) กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (PAO) เทศบาลนครเมืองภูเก็ต ร่วมไปถึงภาคเอกชนต่างๆ เพื่อสร้างระบบที่ให้ผู้ประกอบการนำลิขสิทธิ์ “จุ้ง” ไปใช้ได้อย่างถูกต้องและสร้างรายได้ได้จริง
รวมทั้งยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ที่พัฒนาร่วมกับแบรนด์ท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และเวทีเสวนา “Phuket & Andaman for Global Stage” ที่ผู้นำจากภาครัฐและเอกชน แลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนาภูเก็ตและอันดามันให้พร้อมรองรับการจัดงานใหญ่ระดับโลก
การเปิดตัวจุ้งในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการมีมาสคอต แต่คือก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นว่า ภูเก็ตพร้อมใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือพัฒนาเมือง พร้อมสร้างโอกาสให้ธุรกิจท้องถิ่น ผู้ประกอบการไมซ์ และธุรกิจนำเที่ยวเติบโตไปพร้อมกัน
โครงการประชาสัมพันธ์ความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตและอันดามันในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานระดับโลก ผ่านสื่อในรูปแบบงานศิลปะร่วมสมัย (Art Toy) ยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ และสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการใช้ สื่อสร้างสรรค์สะท้อนอัตลักษณ์ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดภูเก็ต ให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาที่สร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และความยั่งยืน พร้อมทั้งสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของพื้นที่ในระดับสากล
“จุ้ง” เป็นมากกว่ามาสคอต คือเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากอาร์ตทอยจากขยะทะเล สื่อกลางเชื่อมวัฒนธรรมสู่ความยั่งยืน
การเลือกใช้รูปแบบอาร์ตทอยเป็นสื่อกลางเพราะเป็นภาษาของคนรุ่นใหม่ ที่ทำให้ดูร่วม สมัย สนุก และเข้าถึงง่าย ยังสร้างการเชื่อมต่อสู่ โลกครีเอทีฟคอนเทนต์ และคอมมูนิตี้ได้อย่างมีพลังโดยอาร์ตทอยตัวจุ้งผลิตจากพลาสติก รีไซเคิลที่เก็บจากขยะในทะเลอันดามัน สะท้อนให้เห็นว่าความคิด สร้างสรรค์และความยั่ง ยืนสามารถเดินไปด้วยกันได้
งาน JOONG PHUKET MASCOT SHOWCASE บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมงานได้ในวันอาทิตย์ที่ 23 พ.ย. 68 ตั้งแต่เวล 16:00 ถึง 18:00 ณ ลานลม ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต เฟสติวัล เข้าชมฟรี!