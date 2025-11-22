ภูเก็ตพร้อมรับนักไตรกีฬาทั่วโลกกว่าพันคน ลงชิงชัยศึก “ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา ครั้งที่ 31” ตอกย้ำวิสัยทัศน์เกาะแห่งกีฬาชั้นนำ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ภูเก็ตพร้อมเต็มร้อย! ศึก “ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา ครั้งที่ 31” พรุ่งนี้ 23 พ.ย.ทัพโปรฯ ดังระดับโลกและนักกีฬากว่าพันคน ลงชิงชัยศึกแห่งตำนานบนเกาะไข่มุกอันดามัน ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “ภูเก็ต เกาะแห่งกีฬาชั้นนำของเอเชีย”
วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2568) จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลากูน่า ภูเก็ต และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน "ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา ครั้งที่ 31" (Laguna Phuket Triathlon 2025) ที่จะระเบิดศึกขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2568 ณ ลากูน่า โกรฟ โดยมี นายกองเอก อดุลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายพอล วิลสัน กรรมการผู้จัดการลากูน่า ภูเก็ต นายนิธิ สีแพร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายธนาวุฒิ เพ็ชรชระ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต และนายภิรมย์ทิศ ทองแถม ณ อยุธยา หัวหน้ากลุ่มงานการตลาดผลิตภัณฑ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าว ณ ลากูน่า โกรฟ จ.ภูเก็ต
โดยการแข่งขัน ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา ครั้งที่ 31 นี้ จะเข้มข้นถึงขีดสุด ด้วยการรวมตัวของทัพนักไตรกีฬาระดับโปรและอีลิทจากทั่วโลก ที่จะมาชิงชัยความเป็นหนึ่งบนสนามแข่งระดับตำนานแห่งนี้ พร้อมต้อนรับนักไตรกีฬาจากทั่วโลกสู่สนามแข่งขันกว่า 1,000 คนจากทั่วโลก และผู้ชมกว่า 3,000 คนที่มาร่วมเชียร์ ณ สนามแข่งขัน ลากูน่าโกรฟ
"ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา" งานไตรกีฬาระดับนานาชาติที่ได้รับความนิยมและจัดต่อเนื่องยาวนานที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 31 อันยิ่งใหญ่ ตอกย้ำความสำเร็จของ "ภูเก็ต" ในการเป็นศูนย์กลางการจัดการแข่งขันกีฬา (Sport Event) ระดับแนวหน้าของเอเชียที่มีมาตรฐานระดับสากล รวมถึงเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้สัมผัสความเร้าใจของการแข่งขันครั้งประวัติศาสตร์นี้ ทั้งเส้นทางแข่งขันที่ไม่เหมือนใคร ความงดงามตามธรรมชาติของภูเก็ต สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทันสมัย และมาตรฐานการจัดการและความปลอดภัยอันโด่งดังของลากูน่าภูเก็ต
ไฮไลต์ที่น่าจับตามองของปีการแข่งขันนี้ คือการขับเคี่ยวกันของเหล่าโปรชั้นนำ นำโดยโปรชาย (Pro/Elite Males) 6 คน ที่จะกลับมาทวงบัลลังก์อีกครั้ง ได้แก่ Antony Costes นักไตรกีฬาชื่อดังชาวฝรั่งเศส, Joel Wooldridge นักไตรกีฬามืออาชีพจากออสเตรเลีย, Rostyslav Pevtsov นักไตรกีฬาโอลิมปิกชาวยูเครน, และ Guy Crawford นักไตรกีฬานิวซีแลนด์
ขณะที่ฝ่ายหญิงก็ดุเดือดไม่แพ้กัน นำโดย Kate Bevilaqua จากออสเตรเลีย, Kseniia Levkovska นักไตรกีฬาชาวยูเครน และ Imogen Simmonds จากสวิสเซอร์แลนด์ 3 นักไตรกีฬาหญิงที่คุ้นเคยกับสนามนี้เป็นอย่างดี ต้องมาวัดความแกร่งกับ Dominika Jamnicky (แคนาดา) นักไตรกีฬาชาวแคนาดา ที่จะมาท้าทายสนามนี้เป็นครั้งแรก ร่วมด้วยนักกีฬาอีลิทชาวไทย คุณจเร เจียรนัย ที่กลับมาลงสนามวัดความแกร่งในปีนี้อีกครั้ง โดยมีเงินรางวัลรวมมูลค่าสูงถึง 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นเดิมพัน
นายกองเอก อดุลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวในงานแถลงข่าวว่า “ในนามของจังหวัดภูเก็ต รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับนักกีฬากว่า 1,000 คน จากทั่วทุกมุมโลก สู่การแข่งขัน ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา ครั้งที่ 31 ในวันพรุ่งนี้ ผมขอยืนยันว่า ภูเก็ตพร้อม 100% ที่จะมอบประสบการณ์การแข่งขันที่ยอดเยี่ยมและปลอดภัยที่สุด การแข่งขันครั้งนี้คือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนของวิสัยทัศน์ที่เรามุ่งมั่นยกระดับภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬาอย่างเต็มรูปแบบ (Active Island Destination) ซึ่งตลอดระยะเวลา 31 ปีที่ผ่านมานั้น ได้แสดงถึงศักยภาพของจังหวัด ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความสวยงามของธรรมชาติ และความร่วมมือที่แข็งแกร่งของทุกภาคส่วน ผมขอส่งกำลังใจให้นักกีฬาทุกท่าน และขอให้ทุกท่านได้สัมผัสกับเสน่ห์ของภูเก็ตอย่างเต็มที่”
การแข่งขันในปีนี้ยังคงความคลาสสิกและท้าทายบนเส้นทาง "Race the Legend" อันเป็นเอกลักษณ์ ประกอบด้วย ว่ายน้ำ 1.8 กม. ในทะเลอันดามันและลากูน, ปั่นจักรยาน 50 กม. ผ่านเนินเขาและทิวทัศน์ชายฝั่งที่งดงาม และปิดท้ายด้วยการวิ่ง 12 กม. รอบลากูน่า ภูเก็ต นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันระยะสปรินท์ (ว่ายน้ำ 0.5 กม., ปั่น 20 กม., วิ่ง 6 กม.) และทวิกีฬา (วิ่ง 4 กม., ปั่น 50 กม., วิ่ง 12 กม.) เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาทุกระดับได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนาน
ด้านนายพอล วิลสัน (Paul Wilson) กรรมการผู้จัดการ ลากูน่า ภูเก็ต กล่าวเสริมว่า “เราภูมิใจที่ ลากูน่า ภูเก็ต ยังคงเป็นบ้านของการแข่งขันลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา มากว่า 31 ปี ที่นี่คือสถานที่ที่นักกีฬาและครอบครัวสามารถสัมผัสได้ทั้งความสะดวกสบายและความสุขของการผ่อนคลาย ควบคู่ไปกับการแข่งขันระดับโลก เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับงานในทุก ๆ ปี เพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของทั้งนักไตรกีฬาจากทั่วโลก และนักท่องเที่ยวสายสุขภาพที่เลือกภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทาง”
นอกจากการแข่งขันไตรกีฬาที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้ว ช่วงเช้าวันนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรม Open Water Swim presented by TriHub ซึ่งเป็นการแข่งขันว่ายน้ำในทะเลเปิดต่อเนื่องเป็นปีที่สอง เพื่อให้นักกีฬาได้อุ่นเครื่องและสร้างความคุ้นเคยกับสภาพทะเลของภูเก็ต ท่ามกลางบรรยากาศอันสวยงามของหาดลากูน่า
ศึก "ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา ครั้งที่ 31" จะเริ่มปล่อยตัวนักกีฬาในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2568 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป ณ ลากูน่า โกรฟ ลากูน่า ภูเก็ต จึงขอเชิญชวนชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวร่วมสร้างตำนานบทใหม่ด้วยกัน และส่งเสียงเชียร์และให้กำลังใจนักกีฬาตลอดเส้นทางการ