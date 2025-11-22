น้ำป่าเขาบรรทัดหลากลงท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายอำเภอของ จ.พัทลุง

พัทลุง - ฝนกระหน่ำหนัก น้ำป่าไหลลงจากเทือกเขาบรรทัดเข้าท่วมบ้านประชาชน ทั้งยังท่วมถนนสายเอเชีย ประชาชนเกือบสองแสนคนได้รับความเดือดร้อน จังหวัดเร่งช่วยเหลือ
วันนี้ (22 พ.ย.) หลังฝนตกกระหน่ำอีกครั้งตั้งแต่คืนของวันที่ 21 พ.ย. วัดได้เกือบ 200 มล. ทำให้น้ำป่าจากอำเภอริมเทือกเขาบรรทัด ทั้งอำเภอป่าบอน อำเภอตะโหมด อำเภอกงหรา และศรีนครินทร์ อำเภอศรีบรรพต และอำเภอป่าพะยอม ไหลหลากลงจากภูเขาอย่างรวดเร็ว เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ถนนภายในหมู่บ้าน ระดับท่วมสูง ในพื้นที่ในอำเภอด้านล่าง อำเภอเมือง อำเภอควนขนุน อำเภอเขาชัยสน อำเภอบางแก้ว และอำเภออปากพะยูน
ขณะเดียวกันน้ำป่าได้ไหลหลากเข้าท่วมถนนสายเอเชีย 41 ซึ่งเป็นสายหลักลงพื้นที่ภาคใต้น้ำท่วมผิวถนน 2 จุด จุดที่น้ำท่วมสูงบนผิวถนนประมาณ 40 - 50 ซม. บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านโคกยา ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน ทั้งฝั่งขาล่องใต้และฝั่งขาขึ้น ระยะทางยาว 200 เมตร รถยนต์ขนาดใหญ่ยังผ่านได้
ส่วนบริเวณสี่แยกโพธิ์ทอง ตำบลชะม่วง ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 20-30 ซม. ฝั่งขาขึ้น ระยะทางยาว 100 เมตร รถยนต์ยังผ่านได้ และหากฝนไม่ตกหนักทั้ง 2 จุด จะคงมีน้ำไหลผ่านถนน จึงขอให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวอย่างระมัดระวัง
และวันนี้ทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ทั้งอำเภอเมือง และหลายหน่วยงานต่างๆ ลงช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อย่างเต็มที่ในหลายพื้นที่ เนื่องจากน้ำท่วมหนักกว่าทุกปีที่ผ่านมา น้ำป่าไหลหลากอย่างรุนแรงกระแสน้ำเชี่ยวกราก เจ้าหน้าที่เร่งอพยพชาวบ้าน ในพื้นที่น้ำท่วมสูงทุกจุด มาอยู่ยังพื้นที่ปลอดภัย อย่างเช่นพื้นที่หมู่ที่ 15 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจำนวน กว่า 200 ครัวเรือน และในจำนวนดังกล่าวประมาณ 20 กว่า ครัวเรือน น้ำท่วมสูงเกือบ 2 เมตร เจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน พร้อมนำเรือท้องแบนจำนวน 2 ลำ ให้ชาวบ้านเข้าออกบ้านเรือน และพร้อมอพยพออกจากบ้านหากระดับท่วมสูงขึ้นอีก มาอาศัยภายนอกพร้อมจัดเต็นท์บริการอาหาร
นอกจากนั้นบ้านบางม่วง ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน น้ำท่วมหนักระน้ำสูงเกือบ 2 เมตรเช่นกันกระแสน้ำเชี่ยวกราก เนื่องจากทั้ง 2 จุดดังกล่าวเป็นพื้นที่ลุ่มและเป็นพื้นที่ ที่น้ำระบายลงสู่ทะเลสาบ
จนถึงขณะ สถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่จังหวัดพัทลุงทั้ง 11 อำเภอ 64 ตำบล 597 หมู่บ้าน 45 ชุมชน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำนวน 178,456 คน 75,732 ครัวเรือน และได้ประกาศเขตภัยพิบัติให้การช่วย แล้วจำนวน 4 อำเภอ คืออำเภอกงหรา อำเภอเมืองพัทลุง อำเภอศรีนครินทร์ และอำเภอป่าพะยอม