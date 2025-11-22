ฝนตกหนักต่อเนื่องทำถนนรอบอ่างเก็บน้ำยะรม อ.เบตง ทรุดตัว ผิวถนนเกิดการแยกตัว

ยะลา - ฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้ถนนรอบอ่างเก็บน้ำยะรม เกิดการทรุดตัว ผิวถนนเกิดการแยกตัวระยะทางยาวกว่า 50 เมตร เจ้าหน้าที่เร่งติดตั้งป้ายเตือนเส้นทางชำรุดปิดเส้นทางชั่วคราว
วันนี้ (22 พ.ย.) ร.ต.อ.สิทธิพงศ์ เหมกุสุมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม มอบหมายให้ นายพรชัย ซาแลง นายช่างโยธา อบต.ยะรม พร้อม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่บริเวณถนนรอบอ่างเก็บน้ำยะรม หมู่ที่ 4 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนเส้นทางชำรุด หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้าน ว่ามีถนนทรุดตัว และเกิดการแยกตัวของผิวถนนการจราจรที่เกิดจากดินสไลด์ลงมาในช่วงหน้าฝน
นายพรชัย ซาแลง นายช่างโยธา อบต.ยะรม กล่าวว่า จากตรวจสอบเบื้องต้น ถนนทรุดตัว ลึก 2 เมตร และเกิดการแยกตัวของผิวถนนระยะทางยาวกว่า 50 เมตร ถนนทรุดตัวอาจเกิดจากฝนที่ตกในพื้นที่ต่อเนื่องในช่วงนี้ ทำให้ดินอุ้มน้ำจนอ่อนตัวและสูญเสียความสามารถในการรับน้ำหนัก ทำให้ดินสไลด์ลงมา หรือถูกน้ำเซาะจนเกิดโพรงใต้ถนน ซึ่งทำให้พื้นผิวถนนแยกตัวและทรุดตัวลงในที่สุด และมีรอยร้าวดังกล่าว
เบื้องต้นได้นำป้ายมาติดห้ามบุคคลเข้า- ออก โดยเด็ดขาด ปิดการจราจรในจุดนี้ชั่วคราว ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวเพราะเกรงจะเกิดอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมถนนให้คืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว
ขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาได้แจ้งว่า จังหวัดยะลา ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนหนักมากบางแห่ง อาจส่งผลให้เกิดนำท่วมฉับพลัน น้ำป้าไหลหลากน้ำล้นตลิ่ง และตินโคลนถล่ม ในช่วงวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2568 โดยมีพื้นที่เฝ้าระวัง ดังนี้
1. พื้นที่เสี่ยงน้ำป้าไหลหลาก ดินโคลนถล่มบริเวณอำเภอเบตง ธารโต บันนังสตา กาบัง และอำเภอยะหา
2. พื้นที่ที่ระดับน้ำอาจเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันบริเวณอำเภอเมืองยะลา อำเภอรามัน และอำเภอยะหา