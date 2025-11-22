ธงแดงแม่น้ำปัตตานีหลังมีระดับสูงขึ้น หลายพื้นที่น้ำท่วมขังแต่ยังเดินทางผ่านได้

ปัตตานี - สภาวะน้ำท่วมจากฝนตกหนักในพื้นที่ตัวเมืองปัตตานี บางเส้นทางมีน้ำท่วมขังแต่การจราจรยังผ่านได้ ขณะเดียวกันระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานียังสูงขึ้นเรื่อยๆ แจ้งเตือนถึงระดับธงแดงแล้ว
วันนี้ (22 พย.) ภายหลังจากที่ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีจนถึงขณะนี้ หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบหนัก เช่น อำเภอแม่ลาน อำเภอสายบุรี และอำเภอโคกโพธิ์ ระดับน้ำในแม่น้ำสายหลัก 2 สายคือแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำปัตตานี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจังหวัดปัตตานีได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดปัตตานีเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี2568 เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนแล้ว
สำหรับเส้นทางในตัวเมืองและรอบตัวเมืองปัตตานี ช่วงเช้าวันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 จากการสำรวจ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ยังสัญจรไปมาได้สะดวก แต่มีถนนบางช่วงที่มีน้ำท่วมผิวถนนสูง 10-20 เซนติเมตร เช่น เส้นทางถนนรามโกมุทไปนราธิวาส มีน้ำท่วมขังบริเวณปากทางเข้าเมือง ต.บานา ถนนนาเกลือ บริเวณเขตอุตสาหกรรม โรงงานบางแห่งมีน้ำท่วมขัง พนักงานต้องนำรถมาจอดบนถนน ถนนภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีน้ำขังไหล่ทางเล็กน้อย แต่เส้นทางสายมอ. บริเวณหน้า ม.อ.ปัตตานี ถึง บริเวณห้าแยก มีน้ำท่วมขังตลอดเส้นทาง แต่รถยังสัญจรไปมาได้ เส้นทางถนนหนองจิกเข้าเมืองปัตตานี บางช่วงมีน้ำท่วมขังริมถนนบ้างเล็กน้อย และถนนมะกรูดตั้งแต่แยกเทศบาลถึงโรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศารามไม่มีน้ำท่วมขัง แต่เลยไปบริเวณด้านหน้าโรงเรียนอนุบาลปัตตานี มีน้ำท่วมขังประมาณ 10-15 เซนติเมตร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ยังคงสัญจรไปมาได้
ส่วนระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานี ช่วงที่ไหลผ่านเมืองปัตตานีขณะนี้มีระดับเฉลี่ยอยู่ที่ 1.72 เมตร ณ เวลา 12.00 น.วันนี้ เทศบาลเมืองปัตตานีได้ยกระดับแจ้งเตือนเป็นธงสีแดงแล้ว ซึ่งหมายถึงอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ ภายใน 6-8 ชั่วโมง ขอให้ประชาชนริมแม่น้ำ ได้ขนย้ายสิ่งของไปอยู่ในที่สูงหรือที่ปลอดภัยเนื่องจากเทศบาลเมืองปัตตานี จะไม่สามารถควบคุมและรองรับน้ำจากภายนอกจำนวนมากที่ไหลเข้าสู่เขตเมืองปัตตานีได้อีก ถึงแม้ว่าจะเร่งสูบน้ำตลอด 24 ชั่วโมงแล้ว และขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำปัตตานีได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วย