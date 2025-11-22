ฝนตกหนักต่อเนื่อง ตรังเริ่มท่วมแล้วหลายอำเภอเดือดร้อนทั่ว

ตรัง - ฝนตกต่อเนื่อง 2-3 วัน ทำให้หลายพื้นที่ จ.ตรัง เกิดน้ำท่วมแล้ว 6-7 อำเภอ ส่งผลให้ถนนระหว่างอำเภอหลายสายเริ่มสัญจรไปมาลำบาก รวมทั้งมีบ้านเรือน และพื้นที่เกษตร ได้รับผลกระทบไม่น้อย
วันนี้ (22 พ.ย.) จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องกันมา 2-3 วัน ในพื้นที่จังหวัดตรัง ได้ทำให้หลายพื้นที่เกิดสภาวะน้ำท่วมแล้ว ทั้งฝั่งอำเภอที่อยู่กับติดกับเทือกเขาบรรทัด รอยต่อระหว่างตรัง-พัทลุง อันเนื่องมาจากมวลน้ำป่าที่ไหลหลากลงมาสู่พื้นที่ลุ่ม โดยเฉพาะในอำเภอนาโยง อำเภอย่านตาขาว และอำเภอปะเหลียน แล้วไหลต่อไปลงสู่แม่น้ำตรัง และทะเลอันดามัน ทำให้เริ่มมีบ้านเรือน พื้นที่การเกษตร และทรัพย์สินต่างๆ ได้รับผลกระทบ
จนล่าสุดถนนสายหลักระหว่างอำเภอเริ่มสัญจรไปมาลำบากแล้ว อาทิ ถนนตรัง-ปะเหลียน ช่วงบริเวณหน้าตลาดย่านตาขาว หรือถนนตรัง-พัทลุง ช่วงบริเวณรอยต่อตำบลละมอกับ ตำบลนาโยงเหนือ ระหว่างยูเทิร์นรีสอร์ทสุขสมบูรณ์ จนถึงยูเทิร์นหน้าเค้กขนิษฐา โดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างภักดีตรัง เขตอำเภอนาโยง ออกไปทำการช่วยเหลือ
นอกจากนั้นมวลน้ำที่เกิดจากฝนที่ตกหนักสะสมมาหลายวัน และมวลน้ำจากอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมหนักอยู่เช่นกัน ก็ได้ไหลหลากมาสมทบเพิ่ม ทั้งในที่ลุ่ม และในแม่น้ำตรัง จนส่งผลให้หลายอำเภอประสบปัญหาน้ำท่วมแล้วเช่นกัน โดยเฉพาะในอำเภอรัษฎา อำเภอห้วยยอด อำเภอวังวิเศษ อำเภอเมืองตรัง ทำให้เริ่มมีบ้านเรือน พื้นที่การเกษตร และทรัพย์สินต่างๆ ได้รับผลกระทบ
ล่าสุดถนนสายหลักระหว่างอำเภอเริ่มสัญจรไปมาลำบากแล้วเช่นกัน อาทิ ถนนเลี่ยงเมืองตรัง แยกอันดามัน-แยกนานอน ช่วงบริเวณพื้นที่ตำบลลำภูรา ถนนห้วยยอด-รัษฎา ช่วงบริเวณหน้าศูนย์ราชการอำเภอัษฎา และถนนตรัง-ห้วยยอด ช่วงบริเวณหน้าตลาดลำภูรา โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามรวมใจปู่อินทร์ สาขาจังหวัดตรัง ออกไปทำการช่วยเหลือ