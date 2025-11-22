ท่วมทั่วทั้ง จ.สงขลา! ประชาชนเดือนร้อนกว่า 77,000 คน อุตุนิยมวิทยาเตือนเฝ้าระวังถึง 25 พ.ย.

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - น้ำท่วมสงขลาทั้ง 16 อำเภอ ประชาชนกว่า 77,000 คน 29,000 ครัวเรือน ได้รับความเดือดร้อน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฯ เตือนเฝ้าระวังจนถึงวันที่ 25 พ.ย.
วันนี้ (22 พ.ย.) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา รายงานว่า นายจิรวัตร์ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดสงขลา ประจำปี 2568 เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ร่วมกับนายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และ พลเรือตรี ชยากร พันธ์หล้า เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 2
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในช่วง 3–4 วันที่ผ่านมา หลายพื้นที่เริ่มได้รับผลกระทบ โดยในเบื้องต้นพื้นที่ อ.นาหม่อม หาดใหญ่ และระโนดถูกน้ำท่วมก่อน แต่ปัจจุบันทุกอำเภอได้รับผลกระทบแล้ว โดยเมื่อช่วงเย็นวานนี้ (21 พ.ย.) กระแสน้ำหลากเข้าสู่ อ.นาหม่อมอย่างรวดเร็ว และมีระดับสูงที่สุดช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. ก่อนจะไหลเข้าสู่พื้นที่อำเภอหาดใหญ่ในช่วงเที่ยงคืน
"สถานการณ์ปีนี้แตกต่างจากปีที่ผ่านมา โดยปีที่แล้วน้ำจำนวนมากไหลมาจากอำเภอสะเดา แต่ปีนี้ปริมาณน้ำหลักไหลมาจากอำเภอจะนะ เข้าสู่นาหม่อมและเข้าสู่หาดใหญ่ ทำให้ปริมาณน้ำหลากมีความรุนแรงมากขึ้น"
ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก รายงานว่า ขณะนี้แนวร่องมรสุมยังปกคลุมภาคใต้ตอนล่าง ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณตะวันตกของประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้เมฆฝนหนาแน่นปกคลุมตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงสตูล และเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ โดยจังหวัดสงขลายังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 โดยเฉพาะพื้นที่รับน้ำของเมืองหาดใหญ่ ซึ่งอาจมีฝนเสริมเข้ามาเพิ่มเติมในคืนนี้ (22 พ.ย. 2568)
ขณะที่ฝนตกสะสมตั้งแต่วานนี้ส่งผลกระทบหนักในพื้นที่อำเภอนาหม่อม อำเภอจะนะ และเขาคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ ซึ่งเป็นบริเวณลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ทำให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แก้มลิงคลองเรียน ก่อนเข้าสู่คลอง 30 เมตร เกิดการเอ่อล้นในเขตเมืองหาดใหญ่ตามมา
ด้านนายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า อบจ.สงขลาได้สั่งการให้สมาชิกสภา อบจ. ทุกเขต เร่งสำรวจความต้องการและให้ความช่วยเหลือประชาชนทันที ทั้งในด้านอาหารและการอพยพผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ พร้อมเปิดครัว อบจ. เต็มกำลัง 100% ตั้งแต่เมื่อวาน เพื่อรองรับการประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนในเขตหาดใหญ่ทั้ง 10 เขต รวมถึงการจัดเครือข่ายอาสาสมัครในพื้นที่ เพื่อทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานในการช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ ฝ่ายกระทรวงกลาโหม พร้อมสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร รวมถึงเรือท้องแบน บูรณาการร่วมกับ ปภ. หน่วยงานปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันต่อสถานการณ์
ขณะเดียวกัน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา รายงานสถานการณ์อุทกภัยระหว่างวันที่ 20–21 พฤศจิกายน 2568 (ข้อมูล ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2568) พบพื้นที่ได้รับผลกระทบครอบคลุม 16 อำเภอ 66 ตำบล 395 หมู่บ้าน 1 ชุมชน มีประชาชนได้รับผลกระทบ 28,940 ครัวเรือน รวม 77,374 คน บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 1 หลัง และเสียหายบางส่วน 3 หลัง
นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและนายอำเภอทุกพื้นที่เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิด พร้อมกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมกระสอบทรายไว้ให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง รวมถึงการแจกจ่ายข้าวกล่องและน้ำดื่มให้ผู้ประสบอุทกภัย โดย ปภ.สงขลาได้มอบสิ่งของสำรองจ่ายและเครื่องนุ่งห่มแก่ผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง และครอบครัวที่บ้านเรือนเสียหาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น