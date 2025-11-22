หาดใหญ่วิกฤติ! ฝนตกหนักน้ำทะลักท่วมพื้นที่เศรษฐกิจชั้นใน ประกาศยกธงแดง 103 ชุมชน

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - น้ำทะลักท่วมหาดใหญ่หลังฝนตกหนักมาตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย. เทศบาลนครหาดใหญ่ประกาศยกธงแดง 103 ชุมชน แจงปริมาณน้ำฝนสูงกว่าทุกปี จำเป็นต้องปล่อยน้ำเข้าคลองชั้นในเพื่อรักษาขอบของแก้มลิงเอาไว้ไม่ให้น้ำเซาะจนแตกร้าว
วันนี้ (22 พ.ย.) ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หลังจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย. ทำให้น้ำเริ่มท่วมหลายพื้นที่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำของวันที่ 21 พ.ย. โดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ เช่น ตลาดกิมหยง ถนนแสงศรี แม้แต่กระทั่งพื้นที่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และชุมชนโดยรอบ
ล่าสุดเวลา 08.00 น. นายณรงค์พร ณ พัทลุง นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ลงนามในแถลงการณ์ ฉบับที่ 5 เรื่อง สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ประกาศแจ้งเตือนประชาชนภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ "ยกธงแดง" จํานวนทั้งหมด 103 ชุมชน โดยให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในในพื้นที่อพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของ และเตรียมเข้าอยู่ในที่ปลอดภัย
แถลงการณ์ ระบุว่า ตามที่มีฝนตกหนักตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย. จนถึงขณะนี้ ณ เวลา 07.00 น.ของวันนี้ (22 พ.ย.) รวมปริมาณน้ำฝนสะสม 3 วัน วัดได้ 595 มิลลิเมตร ซึ่งมากกว่าทั้งปี 2543 (497 มิลลิเมตร) และปี 2553 (516 มิลลิเมตร) โดยฝนตกหนักทั้งลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา โดยเฉพาะในบริเวณด้านตะวันออกของเทศบาลนครหาดใหญ่ ทั้งแนวเขาคอหงส์ ลุ่มน้ำคลองเปล และลุ่มน้ำคลองเรียน ซึ่งทั้ง 3 ลุ่มน้ำไม่มีคลองสายใหญ่รองรับ มีเพียงแก้มลิงคลองเรียนที่มีไว้สำหรับหน่วงน้ำที่จะไหลเข้าสู่เมือง
"แต่ในขณะนี้ไม่สามารถที่จะกักน้ำไว้ได้แล้ว จึงจำเป็นต้องปล่อยให้น้ำไหลเข้าสู่คลองแม่เรียน และคลองสามสิบเมตร (ถนนราษฎร์ยินดี) เพื่อรักษาขอบของแก้มลิงเอาไว้ไม่ให้น้ำเซาะจนแตกร้าว"
กอปรกับคลองสามสิบเมตรไม่สามารถที่รองรับมวลน้ำปริมาณมากจากแก้มลิง ตลอดจนระดับน้ำในคลองหวะสูงมากกว่าปีที่ผ่านมา วัดได้ 11.08 เมตร (ปี 2567 วัดได้ 10.14 เมตร) ทำให้เกิดน้ำไหลบ่าเข้าท่วมชุมชนจันทร์ประทีป จันทร์วิโรจน์ จันทร์นิเวศน์ และรัตนวิบูลย์ และนำไหลเข้าสู่เมืองชั้นในอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสาย 1 สาย 2 สาย 3 และเสน่หานุสรณ์ รวมถึงอุโมงค์ศรีภูวนารถ ผ่านทางโครงข่ายระบบคูระบายน้ำกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ
จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น อาจจะส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ ดังนี้
เขต 1 ทั้งหมด จำนวน 28 ชุมชน
เขต 2 ทั้งหมด จำนวน 29 ชุมชน
เขต 3 ทั้งหมด จำนวน 25 ชุมชน
เขต 4 ทั้งหมด จำนวน 21 ชุมชน
จึงขอประกาศแจ้งเตือนประชาชนภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ "ยกธงแดง" จำนวนทั้งหมด 103 ชุมชน โดยให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในในพื้นที่อพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของ และเตรียมเข้าอยู่ในที่ปลอดภัย
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสาร และการแจ้งเตือนจากเทศบาลนครหาดใหญ่อย่างใกล้ชิด