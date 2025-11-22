ม.อ. จับมือ มหาวิทยาลัยเฮียวโกะ เปิดสำนักงานประจำประเทศไทย เดินหน้าสร้างโอกาสการศึกษาและความร่วมมือไทย–ญี่ปุ่น

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – มหาวิทยาลัยเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยงสงขลานครินทร์ เปิดสำนักงานประจำประเทศไทย เดินหน้าร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษาและความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น เปิดสำนักงานประจำประเทศไทย อย่างเป็นทางการ ภายใต้ความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์องศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมเปิดกับทางคณะผู้บริหารมหาวิทยลัยเฮียวโกะ และคณบดีคณะต่างๆ ของ ม.อ.เข้าร่วม ณ สำนักงานมหาวิทยาลัยเฮียวโกะ ประจำประเทศไทย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เมื่อวันที่ 21 พ.ย.68 ที่ผ่านมา
สำนักงานประจำประเทศไทย ของมหาวิทยาลัยเฮียวโกะ เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเฮียวโกะ และการสนับสนุนพื้นที่จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สำนักงานแห่งนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานด้านการศึกษา การวิจัย และการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสองประเทศ
สำนักงานมหาวิทยาลัยเฮียวโกะ มุ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษาไทยเข้าร่วมกิจกรรมในประเทศญี่ปุ่นแบบระยะสั้น 10–15 วัน พร้อมประสานงานกับสถาบันการศึกษาในญี่ปุ่น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเฮียวโกะและสัมผัสประสบการณ์จริง เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือโท รวมถึงเตรียมความพร้อมด้านภาษา วัฒนธรรม และทักษะที่จำเป็น
ทั้งสองมหาวิทยาลัยตั้งใจผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่น ต่อยอดไปสู่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ภาคใต้ของไทยและจังหวัดเฮียวโกะของญี่ปุ่น สำนักงานยังทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนหรือร่วมดำเนินโครงการต่างประเทศ และพร้อมขยายเครือข่ายสู่สถาบันอื่นในอนาคต
เตรียมความพร้อมสู่โครงการแลกเปลี่ยนระยะยาว นักศึกษาไทยจะมีโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยเฮียวโกะ โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ระยะเวลาโครงการประมาณหนึ่งภาคการศึกษา หรือมากกว่านั้น โครงการถูกออกแบบเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะสำคัญ และประสบการณ์ชีวิตที่จะนำกลับมาสร้างประโยชน์ให้สังคมไทยในอนาคต
ขยายความร่วมมือทางวิจัยและวิชาการ สำนักงานยังสนับสนุนการทำงานวิจัยร่วมระหว่างอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรจากทั้งสองประเทศ รวมถึงการพัฒนา Visiting Professor Program สำหรับอาจารย์ไทยที่ต้องการทำวิจัยที่มหาวิทยาลัยเฮียวโกะ เพื่อผลักดันผลงานวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระยะยาว นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอกที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการแลกเปลี่ยนในญี่ปุ่นได้เช่นกัน