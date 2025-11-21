สตูลอ่วม! น้ำท่วมขยายวงกว้าง 6 อำเภอ หลากล้น 4 คลองหลักทะลักท่วมบ้านริมตลิ่ง ชาวบ้านขนของหนีวุ่น

สตูล – สตูลยังวิกฤต หลังฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดคืน น้ำท่วมขยายวงกว้าง 6 อำเภอ น้ำ 4 คลองเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำ ชาวบ้านต้องเร่งนำกระสอบทรายกั้นและขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงหนีน้ำ ด้านปศุสัตว์เผยน้ำท่วมครั้งนี้กระทบสัตว์เลี้ยงแล้วกว่า 2.8 หมื่นตัว เจ้าหน้าที่เร่งแจกหญ้าแห้งบรรเทาความเดือดร้อน
วันนี้ (21 พ.ย.) สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสตูลยังคงน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง หลังมีกลุ่มฝนตกต่อเนื่องเติมปริมาณน้ำลงพื้นที่ตลอดทั้งคืน ส่งผลให้หลายจุดมีน้ำท่วมขยายวงกว้าง ครอบคลุมแล้ว 6 อำเภอ โดยเฉพาะบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมลำคลองสายสำคัญ ทั้งคลองละงู, คลองฉลุง, คลองควนโดน และคลองดุสน ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากน้ำที่ไหลแรงและมาเร็ว หลายครัวเรือนต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูง พร้อมนำกระสอบทรายมาวางป้องกันน้ำทะลักเข้าบ้าน
ในเขตเศรษฐกิจ ตลาดสดเทศบาลตำบลฉลุง ซึ่งตั้งอยู่ติดคลองฉลุง ถูกน้ำไหลบ่าเข้าท่วมอย่างรวดเร็ว ระดับน้ำสูงเกือบถึงหัวเข่า พ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากไม่สามารถเปิดร้านภายในตลาดได้ ต้องย้ายสินค้ามาวางขายบริเวณริมถนนแทน เนื่องจากเส้นทางเข้า–ออกตลาดถูกน้ำท่วมจนเดินลำบาก
ด้านการช่วยเหลือ นาย มานิตย์ บริพันธ์ นายอำเภอเมืองสตูล พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลฉลุง ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มสะอาดและถุงยังชีพให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบรอบเขตเทศบาล โดยเน้นจุดเสี่ยงที่มีน้ำท่วมสูง และผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายเองได้
ในส่วนของผลกระทบต่อภาคปศุสัตว์ นาย คฑาวุธ ทะหล้า ปศุสัตว์จังหวัดสตูล รายงานสถานการณ์ระหว่างวันที่ 20–21 พฤศจิกายน 2568 พบพื้นที่เสียหายแล้ว 4 อำเภอ 8 ตำบล 27 หมู่บ้าน รวม 1,144 ราย สัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบรวม 28,813 ตัว ทั้งโค กระบือ แพะ แกะ และสัตว์ปีก รวมถึงแปลงหญ้าเสียหายกว่า 41 ไร่
วันนี้มีการสนับสนุน หญ้าแห้ง 200 ฟ่อน น้ำหนักรวม 5 ตัน ส่งถึงเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้สัตว์เลี้ยงยังคงได้รับอาหารเพียงพอในช่วงภัยพิบัติ
หลายพื้นที่ในจังหวัดยังคงมีฝนกระจายตัวและน้ำป่าหลากลงคลองอย่างต่อเนื่อง ทำให้ระดับน้ำยังไม่นิ่ง หน่วยงานท้องถิ่น ตำรวจ ทหาร และจิตอาสายังคงเร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมประกาศเตือนประชาชนติดตามข้อมูลสถานการณ์ใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง