นาทีชีวิต! กู้ภัยมูลนิธิประชาร่วมใจ นครศรี ฝ่าน้ำท่วมกลางดึกช่วยคนแก่ติดในรถยนต์

นครศรีธรรมราช - ระทึกกลางดึก กู้ภัยมูลนิธิประชาร่วมใจนำเรือฝ่าน้ำท่วมสูงเข้าช่วยเหลือผู้ติดค้างในรถเก๋งบริเวณถนนเลียบทางรถไฟ หลังเข้าใจผิดคิดว่าน้ำไม่ลึกจนรถจมเกือบมิดคัน พบมีคนชราติดภายใน เจ้าหน้าที่ช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัย ขณะที่ภาพรวมระดับน้ำยังท่วมสูงในหลายจุด
วันนี้ (21 พ.ย.) เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิประชาร่วมใจใช้เรือออกค้นหาผู้ที่ติดอยู่ในรถยนต์และติดค้างอยู่บนถนนน้ำท่วมสูงบริเวณถนนเลียบทางรถไฟ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช หลังจากรับแจ้งขอความช่วยเหลือจากผู้ใช้รถเนื่องจากเป็นเส้นทางที่มืดและเข้าใจว่าระดับน้ำไม่ลึกเมื่อเข้าฝ่าเข้าไปปรากฎว่าน้ำได้ท่วมรถท่วมเครื่องยนต์ในจุดที่น้ำสูงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองออกมาได้ กอปรกับมีคนชราติดอยู่ในรถ เจ้าหน้าที่ได้เข้าให้การช่วยเหลืออย่างปลอดภัย ส่วนรถยนต์ได้เข้ากู้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจากระดับน้ำได้ลดลงไปในระดับหนึ่งพอที่จะนำรถยกขนาดใหญ่เข้าไปช่วยเหลือได้
และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสภาพฝนยังตกหนักเป็นระยะ แต่ทิ้งช่วงห่างกันทำให้การระบายน้ำจากพื้นที่ท่วมขังจากน้ำป่าเช่นอำเภอพระพรหม อำเภอลานสกา อำเภอร่อนพิบูลย์ น้ำได้ถ่ายเทระบายไปยังอำเภอเฉลัมพระเกียรติ อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอชะอวด และบางตำบลของอำเภอเมืองทำให้ระดับน้ำสูงขึ้น ที่บริเวณชุมชนมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม นครศรีธรรมราช ระดับน้ำยังท่วมสูง รถเล็กยังสัญจรได้อย่างยากลำบาก
นาวสาวสุภาวดี ทองแก้ว เจ้าหน้าที่ อบต.ท้ายสำเภา ระบุว่าเมื่อวานมีระดับน้ำท่วมสูงและหลากอย่างเร็วแต่โชคดีที่น้ำเข้ามาในพื้นที่ในเวลากลางวัน ชาวบ้านจึงรับมือปละปรับตัวได้แต่ในพื้นที่ชั้นในมีระดับน้ำสูงกว่าชุมชนในตัวเมืองพระพรหม ต้องใช้เรือเข้าไปในพื้นที่เท่านั้น
ขณะเดียวกันในพื้นที่อำเภอทุ่งสง ในเขตเทศบาลเมือทุ่งสง ประชาชนทยอยกันทำความสะอาดบ้านเรือนและร้านค้าโดยมีเจ้าของร้านขายของการเกษตร กล่าวว่า ไม่นึกว่าน้ำจะท่วมเร็วขนาดนี้ น้ำเริ่มไหลมาอย่างรวดเร็วในเวลา10.00นของวันที่20 พ.ย.68 ที่ผ่านมา ดีที่ว่าน้ำท่วมในเวลากลางวัน ถ้าท่วมในเวลากลางคืน ที่ร้านจะไม่มีผู้ช่วย จะทำให้เกิดความเสียหายมากมหาศาล ส่วนฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องแต่ไม่หนักกว่า 3 วันที่ผ่านมา