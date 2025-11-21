ฤทธิ์มรสุม! คลื่นซัดบ้านใน อ.หัวไทรพังลงทะเล นายก อบจ.นครศรีธรรมราชเร่งกู้สถานการณ์

นครศรีธรรมราช - ฤทธิ์มรสุมตะวันออกเฉียงใต้ทำคลื่นสูงซัดฝั่งอำเภอหัวไทรอย่างหนัก ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชน ม.6 ต.หน้าสตน ถูกคลื่นกัดเซาะจนพังถล่มลงทะเลเสียหายทั้งหลัง เคราะห์ดี 6 ชีวิตในบ้านหนีทัน ล่าสุด นายก อบจ.นครศรีธรรมราชลงพื้นที่สั่งการระดมเครื่องจักรเข้าแก้ไขด่วน พร้อมประสานทุกฝ่ายดูแลผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิด
วันนี้ (21 พ.ย.) ที่อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช สถานการณ์มรสุมตะวันออกเฉียงใต้นอกจากทำให้เกิดภาวะอุทกภัยในหลายอำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วนั้น ล่าสุด ยังมีรายงานลมมรสุมและคลื่นลมรุนแรงยังพัดทำลายบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่หมู่ 6 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ไปหลายหลัง และคลื่นลมยังกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง โดยมีความแรงสุดเมื่อเวลาประมาณ 08.00 น. มีทั้งลมพายุกรรมโชกและคลื่นสูงหลายเมตรเข้าซัดบ้านจนพังลงทะเล
เช่นที่บ้านของนายสุวิท แก้วสง บ้านเลขที่ 220/2 หมู่ 6 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร อบจ.นครศรีธรรมราช ได้เร่งเข้าตรวจสอบหาช่องทางแก้ไข โดยมีนางสาววาริน ชิณวงศ์ นายกอบจ.นครศรีธรรมราช นายเสน่ห์ เต็มสงสัย ส.อบจ. ร่วมกับเทศบาลตำบลหน้าสตน และผู้นำท้องที่ ได้เร่งเข้าตรวจสอบ และเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัย พบว่าเป็นบ้านปูนชั้นเดียวถูกคลื่นขนาดใหญ่และลมกรรโชกอย่างรุนแรงซักจนพังถล่มไปทั้งหลังแม้จะสร้างมาด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดี แต่กลับพังลงอย่างสิ้นเชิงโดยสมาชิกในบ้านรวม 6 คนได้หนีออกมาจากบ้านได้ทัน หลังจากที่บ้านพังแล้วได้ช่วยกันเคลื่อนย้ายอพยพสิ่งของ ซึ่งต้องไปอาศัยบ้านเช่าก่อนเนื่องจากมีเด็กที่ต้องไปโรงเรียน
ขณะที่นางสาววาริน ชิณวงศ์ นายก อบจ.นครศรีธรรมราช ได้เร่งรัดในการช่วยเหลือพื้นที่วิกฤตโดยเฉพาะการส่งเครื่องจักรกลที่จำเป็นสำหรับการเข้าป้องกันแก้ไข การเพิ่มเติมแนวป้องกันไม่ให้มีการกัดเซาะอย่างเร่งด่วนไว้ก่อน และเข้าช่วยในการประสานงานดูแลครอบครัวของผู้ประสบภัยกับทางอำเภอ ทางเทศบาลตำบลหน้าสตน โดย อบจ.จะเร่งสนับสนุน และให้เจ้าหน้าที่โยธาผู้เชี่ยวชาญของกองช่าง อบจ.นครศรีธรรมราช เข้าร่วมตรวจสอบและเร่งประสานงานกับทุกฝ่าย