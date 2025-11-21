ม.ทักษิณ เปิดสนามประลองไอเดียธุรกิจ TSU Premier Pitch 2025 ดันนิสิตสู่ธุรกิจสตาร์ทอัพ

ก้าวแรกของนักธุรกิจรุ่นใหม่เริ่มต้นจากการได้ “ลงสนามจริง” มหาวิทยาลัยทักษิณจัดกิจกรรม “TSU Premier Pitch Championship 2025” เวทีปั้นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ เปิดโอกาสให้นิสิตโชว์ศักยภาพด้านนวัตกรรม โมเดลธุรกิจ และทักษะการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ พร้อมเผชิญหน้าคณะนักลงทุนจริงในรูปแบบ Angel Investor Pitching เทียบมาตรฐานเวทีสากล เพื่อเสริมประสบการณ์สู่การเป็น Startup มืออาชีพในอนาคต
มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยฝ่ายกิจการนิสิต ได้จัดการแข่งขัน ณ Smart Learning Space อาคารหอสมุด สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตสงขลา เพื่อสร้างพื้นที่เรียนรู้เชิงปฏิบัติจริงสำหรับนิสิตในการออกแบบแผนธุรกิจและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ (Prototype) ควบคู่กับการเสริมทักษะสำคัญ เช่น การแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรม การคิดวิเคราะห์ การทำงานเป็นทีม และการเจรจาต่อรองกับนักลงทุน
พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประกอบการจากภาคเอกชนรวม 6 ท่าน ได้แก่ คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล – ประธานสมาคมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอาเซียน (ACIDA) ผศ.ดร.สิรยา สิทธิสาร – รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ รศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง – รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ดร.ประพล วิระพลสวรรค์ – ประธานกรรมการบริหาร กะช่องฮิลล์ เต็นท์ รีสอร์ท คุณกร สุริยพันธุ์ – กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด และคุณณฐพงศ์ จารวิจิต – CEO & Founder LILINA, Thailand
ปีนี้มีนิสิตเข้ารอบแข่งขันทั้งสิ้น 15 ทีม ครอบคลุมหลากหลายสาขา ได้แก่ สุขภาพ เทคโนโลยี อาหาร สัตวแพทย์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน พลังงาน สิ่งแวดล้อม และดิจิทัลแพลตฟอร์ม สะท้อนความหลากหลายและศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ของนิสิตจากหลายคณะในมหาวิทยาลัยทักษิณ
การแข่งขันชิงเงินรางวัลรวมกว่า 30,000 บาท รวมถึงโอกาสพิเศษในการเป็นตัวแทนนิสิตไปร่วมกิจกรรมนวัตกรรมในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ และประเทศจีน ภายใต้เครือข่าย WTUN (World Technology University Network)
ผลการแข่งขัน TSU Premier Pitch Championship 2025
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ทีมกรีนไบโอ โซลูชัน
นวัตกรรมซินไบโอติกเสริมภูมิจากโพรไบโอติกและเซลลูโลสชีวภาพ
โดดเด่นด้านนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงลึกที่ตอบโจทย์ตลาดสุขภาพยุคใหม่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ทีมแก็งค์สามใบเถา
โครงการ “ใบไม้สีทอง” (ย่านดะโอ๊ะ) เพิ่มมูลค่าผ่านชุดแฟชั่นร่วมสมัย
ชูจุดแข็งด้านอัตลักษณ์ท้องถิ่นและการต่อยอดวัสดุธรรมชาติสู่มูลค่าเชิงสร้างสรรค์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ทีมตั้งหวังเจ๊ง
“ห้องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบโมดูลาร์”
มุ่งแก้ปัญหาชุมชนและอุตสาหกรรมขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีสะอาดและต้นทุนเข้าถึงได้
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยทักษิณสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยเชิงผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University)” ที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Experiential Learning) พัฒนาทักษะ Soft Skills, Innovation Mindset และเครือข่ายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อปั้นนิสิตให้ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการและนักนวัตกรรมที่มีศักยภาพในระดับประเทศและนานาชาติ