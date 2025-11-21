ฝนตกหนักต่อเนื่อง น้ำท่วมถนนสายเอเซียขาออก จ.นราธิวาสในพื้นที่ อ.บาเจาะ

นราธิวาส - ฝนตกหนักต่อเนื่อง 2 วัน ทำให้น้ำท่วมขังบนถนนสายเอเชีย ฝั่งขาออกจาก จ.นราธิวาส ในพื้นที่ อ.บาเจาะ รถยังคงสัญจรไปมาได้
วันนี้ (21 พ.ย.) ที่ จ.นราธิวาส ยังคงมีฝนตกลงลงมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง 2 วัน ล่าสุดในพื้นที่ ม.5 บ้านยะลุตง และบ้านปาลุกาสาเมาะ ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส มีน้ำท่วมขังเส้นทางจราจร ถนนสายเอเชีย ฝั่งขาออกไปจาก จ.นราธิวาส ตั้งแต่โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี อ.บาเจาะ ระยะทางประมาณ 300 เมตร รถยังคงสัญจรไปมาได้ โดยเจ้าหน้าที่ อบต.กะเยาะมาตี พร้อมด้วยตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรบาเจาะได้นำแผงเหล็กกั้น พร้อมดูแลการสัญจรเพื่อความปลอดภัย
ทั้งนี้ อำเภอบาเจาะได้ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง พร้อมแจ้งเตือนผู้ปกครองดูแลบุตรหลาน ที่ออกมาเล่นน้ำบริเวณริมถนนว่า ให้ระวังอุบัติเหตุจากรถที่สัญจรไปมา และดูแลไม่ให้ลงเล่นในคูระบายน้ำเพื่อความปลอดภัย