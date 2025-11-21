นายอำเภอสิงหนครเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน เฝ้าระวังรับมือน้ำท่วม

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - นายอำเภอสิงหนครเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา ระดมทุกหน่วยบูรณาการรับมือฝนหนัก เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน
วันนี้ (21 พ.ย.) นายเอกสิทธิ์ สองเมือง นายอำเภอสิงหนคร ลงพื้นที่เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา โดยมี นายสนธยา พ้นภัย กำนันตำบลรำแดง, นายสมมาตร แก้วมณี นายก อบต.รำแดง พร้อมผู้บริหารท้องถิ่นร่วมประชุมกำหนดแนวทางปฏิบัติรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน
นายอำเภอสิงหนคร เปิดเผยว่า ศูนย์ช่วยเหลือฯ แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ โดยมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมจัดสรรภารกิจให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมด้านอุปกรณ์กู้ภัยและกำลังเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ อปท.ในพื้นที่ได้ดำเนินการขุดลอกคูคลองไว้ล่วงหน้าเพื่อลดผลกระทบน้ำท่วม แต่ด้วยสภาพอากาศที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ เจ้าหน้าที่จึงเน้นย้ำความสำคัญของการเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ พร้อมขอให้ประชาชนบันทึกภาพความเสียหายของบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประกอบการยื่นขอรับการเยียวยาในขั้นตอนต่อไป
ศูนย์ช่วยเหลือฯ ยืนยันพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ และเดินหน้าให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนที่สุด