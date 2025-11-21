นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ประชุมเข้มเตรียมรับมือน้ำท่วม พร้อมเปิดศูนย์เฝ้าระวัง 24 ชม.

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ประชุมเข้มวางมาตรการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเมือง หลังอุตุฯ เตือนฝนหนักถึง 23 พ.ย.2568 พร้อมเปิดศูนย์เฝ้าระวัง 24 ชม.
วันนี้ (21 พ.ย.) ที่ห้องประเมินสถานการณ์น้ำ เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นำโดย นายณรงค์พร ณ พัทลุง นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ประชุมวางมาตรการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเมือง พร้อมสั่งการเร่งแก้ไขจุดน้ำท่วมขัง และเพิ่มความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที
นายณรงค์พร เปิดเผยว่า เทศบาลได้จัดตั้งศูนย์รับมือน้ำท่วม และเตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องมือ รวมถึงเครื่องจักรกลไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยช่วงฝนตกหนักที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง พบจุดเสี่ยงน้ำขังรอระบายหลายแห่ง อาทิ บริเวณหน้าค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ 42 และพื้นที่ชุมชนหน้าสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ภายหลังการประชุม นายกเทศมนตรีและคณะเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์เพิ่มเติมในย่านภาสว่าง และตลาดยรรยง ถนนพลพิชัย เพื่อติดตามความคืบหน้าในการระบายน้ำและแก้ไขจุดเสี่ยง
ขณะเดียวกัน กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างให้เฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2568 ทำให้เทศบาลนครหาดใหญ่ต้องเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังเข้มข้น พร้อมจัดเวรติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง
สำหรับการระบายน้ำในพื้นที่ขณะนี้ เครื่องสูบน้ำของเทศบาลจำนวน 16 เครื่อง ได้ทำงานเต็มกำลังในพื้นที่คลองเตย โดยมีเครื่องสูบน้ำจากกรมชลประทานสนับสนุนเพิ่มเติม อีกทั้งปริมาณน้ำใน คลองภูมินาถดำริ (คลอง ร.1) ซึ่งเป็นเส้นทางระบายน้ำหลักสู่ทะเลสาบสงขลา ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกจำนวนมาก ไม่อยู่ในระดับน่ากังวล
ทั้งนี้ เทศบาลนครหาดใหญ่ได้ประกาศยกธงเขียว ยืนยันว่ายังปลอดภัย แต่ให้ประชาชนเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง หากได้รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อสายด่วนกุญชร 074-200000 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง