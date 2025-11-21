น้ำท่วมเป็นเหตุ! เบตงราคาผักพาเหรดขึ้นราคา โดยเฉพาะผักชีพุ่ง กก.ละ 300 บาท

ยะลา - ราคาผักสดในตลาดเทศบาลเมืองเบตง จ.ยะลา พุ่งสูงหลังหลายพื้นที่ถูกน้ำท่วม ปรับราคาขึ้นเฉลี่ย กก.ละ 10-20 บาท โดยเฉพาะผักชี ขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 300 บาท
วันนี้ (21 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจราคาผักที่ตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา พบว่าผักหลายชนิดมีการปรับราคาขึ้นกิโลกรัมละ 10-20 บาท เช่น ผักบุ้งจากกิโลกรัมละ 30-40 บาท ปรับราคาขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 60 บาท แต่ที่ปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นมากเป็นพิเศษก็คือ “ผักชี” จากกิโลกรัมละ 80 บาท ปรับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 300 บาท ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของผัก
จากการสอบถามพ่อค้าที่จำหน่ายผักสดภายในตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง ทราบว่า สาเหตุส่วนหนึ่งของราคาผักที่มีการปรับเพิ่มสูงขึ้น เกิดจากหลายพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปลูกผักได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม ทำให้ผักที่ปลูกไว้ได้รับความเสียหาย และอีกส่วนหนึ่งก็มาจากการที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรไม่สามารถทำร่องแปลงผักได้ จึงทำให้ผักหลายชนิดนั้นไม่มีผลผลิตออกมาสู่ตลาด จึงทำให้ราคาผักมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย