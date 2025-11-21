อาสามูลนิธิเป็นหนึ่งนำเยาวชนวัย 17 ปี เข้าแจ้งความ หลังถูกอดีตแฟนเผยภาพลับลงโซเชียล

ยะลา - อาสามูลนิธิเป็นหนึ่งนำเยาวชนวัย 17 ปี เข้าแจ้งความ หลังถูกอดีตแฟนเผยแพร่ภาพลับลงโซเชียล เพื่อนเหยื่อเผยฝ่ายชายควงปืนตามหาถึงบ้านเพื่อข่มขู่ให้เกิดความกลัว
วันนี้ (21 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวณภัชกมล สังข์แก้ว อาสาสมัครมูลนิธิเป็นหนึ่ง ได้นำผู้เสียหาย ซึ่งเป็นเยาวชนหญิงอายุ 17 ปี เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองยะลา เพื่อดำเนินคดีกับอดีตแฟนหนุ่ม อายุ 19 ปี หลังได้รับหลักฐานว่ามีการนำภาพลับของผู้เสียหายไปเผยแพร่ในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแห่งหนึ่ง ทั้งในรูปแบบโพสต์และสตอรี่ รวมถึงพยายามเข้าถึงบัญชีของผู้เสียหายโดยไม่ได้รับอนุญาต
อาสามูลนิธิฯ เผยเรื่องราวของผู้เสียหายว่า อดีตแฟนได้นำภาพส่วนตัวของผู้เสียหายในขณะอยู่ด้วยกัน ไปโพสต์ลงสตอรี่ของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย (ขอใช้ชื่อสมมุติว่า “โซเชียลเอ”) พร้อมข้อความในลักษณะคุกคาม ซึ่งระหว่างคบกันผู้เสียหายเคยมอบรหัสผ่านบัญชีให้ แต่หลังเลิกรากันพบว่า อดีตแฟนยังคงเข้าถึงบัญชีดังกล่าวได้จากโทรศัพท์อีกเครื่อง และพยายามส่งคลิปลับของผู้เสียหายผ่านบัญชีเดิม ก่อนกดยกเลิก แม้เช่นนั้นเพื่อนของผู้เสียหายสามารถบันทึกหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน
ผู้เสียหายระบุว่า เหตุการณ์นี้ทำให้อับอายและวิตกกังวล ไม่ทราบว่าคลิปหรือภาพถูกส่งต่อไปยังบุคคลอื่นหรือไม่ แถมเพื่อนของผู้เสียหายยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าอดีตแฟนได้ตามหาผู้เสียหายถึงที่พัก และมีการโชว์อาวุธปืนเหมือนจะข่มขู่ให้เกิดความกลัว เบื้องต้นมูลนิธิเป็นหนึ่งและเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา บ้านพักเด็กและครอบครัวยะลา ได้ช่วยประสานงานด้านกฎหมาย พาเข้าแจ้งความ จัดเตรียมเอกสาร และดูแลด้านสวัสดิภาพของผู้เสียหายตามหลักสิทธิเด็ก
นางสาวณภัชกมล กล่าวถึงความห่วงใยว่า ตอนนี้สิ่งที่กังวลที่สุดคือความปลอดภัยของน้อง เพราะมีข้อมูลว่าอดีตแฟนมีอาวุธปืน จึงอยากให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวเพื่อป้องกันเหตุอันตราย มูลนิธิและหน่วยงานทุกฝ่ายกำลังดำเนินการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้น้องได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสม
“พร้อมกันนี้อยากฝากเตือนต้องระมัดระวังการเก็บหรือถ่ายภาพลับ เพราะเมื่อความสัมพันธ์ยุติ ภาพหรือคลิปเหล่านั้นอาจถูกนำไปทำร้ายหรือประจานได้ และเมื่อเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียแล้ว “แทบไม่มีทางลบได้หมด” และฝากถึงผู้ปกครองให้ดูแล พูดคุย และให้ความรู้กับลูกหลานเกี่ยวกับเพศศึกษา การป้องกันตัว และการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย เพราะคดีลักษณะนี้เพิ่มขึ้นมากจริง ๆ” นางสาวณภัชกมล กล่าว