ตรังเฝ้าระวัง! มวลน้ำป่าเทือกเขาบรรทัดไหลทะลัก เตือน 3 อำเภอเตรียมรับมือน้ำท่วม

ตรัง - เฝ้าติดตาม 2 มวลน้ำก้อนใหญ่ที่ไหลทะลักมาจากเทือกเขาบรรทัดลงสู่น้ำตกช่องและไหลทะลักลงสู่แม่น้ำตรัง จนอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มของ อ.นาโยง อ.เมือง และ อ.กันตัง ขณะที่ อ.รัษฎา น้ำท่วมขยายเป็นวงกว้าง
วันนี้ (21 พ.ย.) มวลน้ำป่าสีแดงขุ่นจำนวนมหาศาลบนเทือกเขาบรรทัด พื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดตรัง-พัทลุง ได้ไหลลงสู่บริเวณน้ำตกกะช่อง ต.ช่อง อ.นาโยง แหล่งต้นน้ำสำคัญของจังหวัดตรัง ก่อนที่มวลน้ำจะไหลทะลักลงสู่พื้นที่ปลายน้ำ โดยเฉพาะในเขตอำเภอนาโยงและอำเภอเมืองตรังฝั่งทิศตะวันออก ซึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาสัตว์ป่าและธรรมชาติเขาช่องได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชน ให้ระมัดระวังมวลน้ำก้อนนี้ เพราะอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมอย่างรุนแรงในพื้นที่ลุ่มต่ำได้
ส่วนที่บริเวณโครงการระบบระบายแม่น้ำตรัง พื้นที่หมู่ที่ 1 ต.หนองตรุด อ.เมืองตรัง ล่าสุดมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นและไหลมาเร็วมาก จนเจ้าหน้าที่ต้องเร่งเปิดประตูระบายน้ำเป็น 6 บาน เพื่อเร่งระบายน้ำออกไปจนเกินกว่าที่โครงการจะรองรับไว้ได้ ซึ่งอาจส่งผลให้พื้นที่ตอนล่างในอำเภอเมืองตรังฝั่งทิศใต้ และบางส่วนของอำเภอกันตัง ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มและอยู่ใกล้แม่น้ำตรังเกิดผลกระทบได้
ขณะที่ อำเภอรัษฎา โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง หลังมวลน้ำจำนวนมากจาก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ได้ไหลหลากลงสู่แม่น้ำตรังและเอ่อล้นเข้าท่วมในพื้นที่ รวมทั้งที่หน้าศูนย์ราชการอำเภอรัษฎา บนถนนเทศารัษฎา จนรถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้ เนื่องจากมีระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 30-50 ซม. นอกจากนั้นยังสร้างความเดือดร้อนให้กับบ้านเรือนหลายหลัง และมีทรัพย์สินเสียหายอีกจำนวนหนึ่ง
ด้าน พ.อ.พงษ์เทพ แตงพลับ ผบ.ร.15 พัน.4 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบน้ำในพื้นที่ ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว และ ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง เพื่อประเมินสถานการณ์ในการจัดกำลังพลให้ความช่วยเหลือ จากสภาวะฝนตกหนักและมีน้ำล้นตลิ่ง จนส่งผลให้บริเวณบ้าน ม.4 บ้านโคกทราย ต.โพรงจระเข้ ได้รับผลกระทบ 1 หลัง และบริเวณ ม.6 บ้านโคกทราย ต.โพรงจระเข้ เกิดน้ำเซาะถนนทางเข้าบ้านเรือน ได้รับผลกระทบ 2 ครัวเรือน เบื้องต้น อบต.พื้นที่ได้เข้าช่วยเหลือและอยู่ในระหว่างซ่อมแซม ส่วนพื้นที่ที่เหลืออยู่ในสภาวะปกติ แต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด