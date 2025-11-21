พี่เขยปืนดุยิงน้องเมียวัย 18 ปี เจ็บสาหัส เหตุเกิดกลางซอยมัสยิดปรามะ จ.ยะลา

ยะลา – พี่เขยวัย 24 ปี ใช้อาวุธปืนยิงน้องภรรยาอายุ 18 ปี ได้รับบาดเจ็บสาหัส ก่อนที่ผู้ใหญ่บ้านจะเข้ามาระงับเหตุและสามารถคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ทันควัน ก่อนส่งมอบตัวให้ตำรวจ คาดปมจากการทะเลาะวิวาทกัน เหตุเกิดบริเวณกลางซอยมัสยิดปรามะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญในครอบครัว เมื่อพี่เขยวัย 24 ปี ใช้อาวุธปืนยิงน้องภรรยาอายุเพียง 18 ปี ได้รับบาดเจ็บสาหัส บริเวณกลางซอยมัสยิดปรามะ ในพื้นที่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ท่ามกลางความตกตะลึงของเพื่อนบ้าน โดยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เข้าระงับเหตุและสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ทันควัน ก่อนส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมาย
วานนี้ (20 พ.ย.) ศูนย์วิทยุ สภ.เมืองยะลา ได้รับแจ้งเหตุยิงกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย ที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่ 13 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา หลังรับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และชุดกู้ภัย ได้รุดเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันที ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายทราบชื่อคือ นายอับดุลเลาะ อายุ 18 ปี ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด .22 จำนวน 1 นัด เข้าบริเวณใต้รักแร้ ได้รับบาดเจ็บสาหัส ชุดกู้ชีพ-กู้ภัยเจ้าแม่ทับทิมยะลาได้เร่งให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเป็นการเร่งด่วน เพื่อให้แพทย์ทำการช่วยชีวิต
จากการสอบถามเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่บ้านใกล้กันให้การว่า ผู้บาดเจ็บคือ นายอับดุลเลาะ และผู้ก่อเหตุคือ นายซูไหดี อายุ 24 ปี ซึ่งเป็นพี่เขย พักอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน ก่อนเกิดเหตุทั้งสองได้ทะเลาะวิวาทกันอย่างรุนแรง และเป็นเหตุให้ นายซูไหดี ได้ใช้อาวุธปืนยิงผู้บาดเจ็บจนล้มลง
ภายหลังเกิดเหตุ ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้เข้าควบคุมสถานการณ์และสามารถควบคุมตัว นายซูไหดี ไว้ได้ จากนั้นได้ประสานและส่งมอบตัวให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองยะลา เพื่อนำไปสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป