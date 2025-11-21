ปลุกขึ้นมาจับ หัวหน้าแก๊งชาวเมียนมา ทั้งเสพทั้งขาย ยาเสพติด

สุราษฎร์ธานี - ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน “ปลุกขึ้นมาจับ ” ยกแก๊งเครือข่ายชาวเมียนมา 6 คน ทั้งจำหน่าย และ เสพยาเสพ ยึดของกลางยาบ้า ยาไอซ์ มีการแบ่งหน้าที่กันทำ พบหัวหน้าแก๊ง เพิ่งพ้นโทษออกมา แต่หวนกลับมา ค้ายาและสร้างเครือข่าย
วันนี้ ( 21 พฤศจิกายน 2568) ภายใต้การนำของ พ.ต.ท.วินิจ บุญชิต สว.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน ได้บูรณาการกำลังร่วม กับ ตม.เกาะพะงัน เข้าทำการจับกุมผู้ต้องหาชาวเมียนมารวม 6 ราย ในพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีทั้งข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด การเสพยาเสพติด และการเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต
จ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมนายฮนิน อายุ 27 ปี สัญชาติเมียนมา พร้อมของกลางยาบ้า 2 เม็ด ซึ่งให้การซัดทอดว่าซื้อมาจาก นายซีตู อายุ 23 ปี สัญชาติเมียนมา จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้วางแผนล่อซื้อยาเสพติด จากนายซีตู อัง หน้าร้านสะดวกซื้อ แต่นายซีตู อัง ไหวตัวทันและ ขับรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์หลบหนีไปได้
ต่อมา เจ้าหน้าที่ได้ประสาน ไปที่ นายยงยุทธ พิริยะสถิตย์ นายกเทศมนตรีตำบลเกาะพะงัน เพื่อขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ จนทราบที่พักของนายซีตู อัง ที่แอบเช่าบ้านภายใน หมู่ 1 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน และ เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่บ้านพักดังกล่าว พบรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ตรงตามที่ใช้ในการส่งยาเสพติด เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบภายในบ้านพัก พบ นายซีตู หัวหน้าแก๊ง กำลังนอนหลับอยู่หน้าห้องพัก ส่วนภายในบ้านพบผู้ต้องหาอีก 3 ราย ได้แก่ นายมิน อายุ 26 ปี นางสาวเละ อายุ 23 ปี นายจอ มิน อายุ 19 ปี กำลังนั่งเสพยาเสพติด และ กำลังบรรจุยาบ้าลงในถุง เมื่อทั้งหมดเห็นเจ้าหน้าที่ ต่างแตกฮือ ตกใจ และ พยายามซ่อนยาเสพติด และวิ่งหลบหนี แต่เจ้าหน้าที่ปิดล้อมและจับกุมไว้ได้
จากการตรวจสอบ และ ตรวจค้น พบของกลางรวม ยาบ้า 116 เม็ด และ ยาไอซ์ 0.22 กรัม ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสะพายข้างสีดำ และอุปกรณ์ อีกจำนวนหนึ่ง เจ้าหน้าที่จึงได้ยึดไว้เป็นของกลางพร้อมควบคุมผู้ต้องหาทั้งหมด สอบปากคำ โดยผู้ต้องหาทั้ง 4 ราย ให้การสารภาพว่า ยาเสพติดดังกล่าวเป็นของพวกตนจริง โดยสั่งซื้อมาจากชายชาวเมียนมา ที่เกาะสมุย ในราคามัดละ 3,000 บาท ซื้อครั้งละ 100 เม็ด
และ มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน นายซีตู อัง มีหน้าที่ติดต่อลูกค้าชาวเมียนมาร์ และ ชาวไทย รวมถึงขับรถไปส่งยาเสพติดตามจุดนัดรับ นายมิน โซ อู และ นายจอ มิน ตู มีหน้าที่บรรจุยาบ้าลงในถุงพลาสติกใสนางสาวเละ เละ เวย มีหน้าที่ในการเก็บ และ รวบรวมเงินจากการค้าขายยาเสพติด โดยยาบ้า จำหน่ายให้กับลูกค้าชาวเมียนมา และชาวไทยในพื้นที่เกาะพะงัน ในราคาเม็ดละ 100 บาท
สำหรับ นายซีตู อัง ถูก หัวหน้าแก๊ง พบว่า ตำรวจท่องเที่ยวชุดนี้จับกุมมาแล้วเมื่อปี 66 ในข้อจ้อหายาเสพตืด และพึ่งพ้นโทษ ออกมาได้ 2 เดือนก็กลับไปค้ายาอีกครั้ง
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ทำการขยายผล และจับกุม นายเกา เมีย จอ อายุ 26 ปี และ นายเมียว เท็ท อาว อายุ 24 ปี ทั้ง 2 สัญชาติเมียนมา ทั้ง 2 รับสารภาพ ว่าเพิ่งเสพยาบ้ามา เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหากับผู้ต้องหาทั้งหมด 6 ราย และนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป