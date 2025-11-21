รมว.วัฒนธรรม ติดความคืบหน้า Thailand Biennale, Phuket 2025 เผยคืบหน้ากว่า 70% พร้อมเปิดยิ่งใหญ่ 29 พ.ย.นี้ ตั้งเป้าคนเข้าชม 3 ล้าน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – รัฐมนตรีวัฒนธรรมลงพื้นที่ภูเก็ต ติดตามความพร้อมงาน "มหกรรมร่วมสมัยนานาชาติ" Thailand Biennale, Phuket 2025 เผยคืบหน้ากว่า 70% เตรียมเปิดงานยิ่งใหญ่ 29 พ.ย.นี้ ตั้งเป้าคนเข้าชมกว่า 3 ล้านคน สร้างเงินหมุนเวียน 3 หมื่นล้าน
เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ ( 21 พ.ย.68) นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต นางอัญชลี วานิช เทพบุตร นายกสมาคมศิลป์ภูเก็จ นายศุภโชค ละอองเพชร นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามความพร้อมการจัดงาน “มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ” Thailand Biennale, Phuket 2025 ณ สวนสาธารณะสะพานหิน ซึ่งเป็นสถานที่ที่จะใช้จัดงานในพิธีเปิดวันที่ 29 พ.ย.นี้ และเป็นพื้นที่แสดงผลงานศิลปะที่จะติดตั้งถาวร เช่น Richest Roller (ความมั่งคั่งอันเป็นนิรันดร์) โดย ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ และผลงาน DHEVEENA โดย อาจารย์อารี คงพล และผลงาน ชื่อ เขาวงกต ผลงานของอาจารย์ ปิตุพงศ์ เชาวกุล ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในจังหวัด สะท้อนพลังความสามัคคีของชาวภูเก็ตในการผลักดันเมืองด้วยมิติศิลปวัฒนธรรม ก่อนที่จะเดินทางไปติดตามความคืบหน้าการติดตั้งผลงานศิลปะ ที่โรงยิม 4,000 ที่นั่ง ซี่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ในการจัดแสดงผลงานศิลปะหลักของศิลปิน
นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการจัดงาน “มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ” Thailand Biennale, Phuket 2025 ว่า ขระนี้การเตรียมความพร้อมมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 70% โดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 29 พ.ย.นี้ ซึ่งจะมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาเป็นประธานเปิด โดยคาดว่าตลอดการจัดงานตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย.2568 ไปจนถึง 30 เมษายน 2569 จะมีผู้เข้าชมงานไม่น้อยกว่า 3 ล้าน และจะทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาท
รัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อว่า จังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมและมีศักยภาพสูงในการจัดงาน “มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ” Thailand Biennale, Phuket 2025 ซึ่งทั้ง 19 จุด มีความพร้อม แต่จะทยอยเปิดไปในที่ละจุดจนถึงวันที่ 30 พ.ย.นี้ เช่น ภายในอาคารย่านเมืองเก่าภูเก็ต สะพานหิน แหลมพรหมเทพ เป็นต้น ที่จะนนำเสนอผ่านผลงานของศิลปินไทยและต่างชาติรวม 65 คน/กลุ่ม จาก 25 ประเทศ
ด้านนางอัญชลี วานิช เทพบุตร นายกสมาคมศิลป์ภูเก็จ กล่าวว่า ในการจัดแสดงงานศิลปะของศิลปิน ทางสำนักงานศิลปะร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จะเป็นผู้ติดตั้งและประสานงานกับศิลป์ระดับโลกทั้ง 65 ท่าน ที่จัดแสดงทั้งหมด 19 จุด เช่น ที่บริเวณโรงยิม 4,000 ที่นั่ง ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่จัดแสดงผลงานหลักๆ มีความคืบหน้าไปมากแล้วเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะเปียโน “ซากาโมโตะ” ศิลปินชาวญี่ปุ่น ที่มีมูลค่ามหาศาลได้ถูกนำมาแสดงไว้ ณ ที่โรงยิมแห่งนี้ด้วย ซึ่งแฟนคลับของศิลปินท่านนี้ได้มีการรีวิวและจะตามมาชมผลงานกันจำนวนมาก
นอกจากนี้ยังมี อีกมี 13 ศาลา ที่เป็นการจัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปินไทย โดยเฉพาะในส่วนของ 6 ศาลา ที่สมาคมศิลป์ภูเก็จรับผิดชอบนั้น จะเป็นการแสดงผลงานศิลปินไทยทั้ง 4 ภาค และศิลปินรับเชิญ เป็นศาลา 4 ภาค จัดแสดงที่สุโขสปา ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งจะเปิดในวันที่ 28 พ.ย.นี้ และจะมีอีกหนึ่งศาลาที่จัดแสดงผลงานของศิลปินในภูเก็ต จะจัดแสดงที่บริเวณลานมังกร และที่เป็นผลงานของศิลปินรุ่นใหม่จะจัดแสดงในอาคารโรงแรมอิมพีเรียมเก่า