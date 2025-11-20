หนุ่มหลอนยา ลักรถยนต์ ยิงเพื่อน เจ็บ 1 ดับ 1 สุนัขเห่าใส่ก็ไม่เว้นยิงดับอีกตัว

ชุมพร - หนุ่มหลอนยา. ลักรถยนต์เพื่อน แต่ถูกขับรถจยย.ไล่ตาม ใช้อาวุธปืนเอ็ม 16 ยิง ใส่สาหัส 1 กลางถนน ไม่จบแค่นั้นย้อนกลับมายิงเพื่อน อีกคนดับ 1 ดับคาที่ เจอสุนัขเห่า ยิงตายอีกตัว เผยประวัติพัวพันยาเสพติด
เมื่อเวลา 14.30 น. วันนี้ (20 พ.ย.68 ) พ.ต.อ.สมภพ เชื้อทอง ผกก.สภ.สลุย พ.ต.อ.ฉลาด พลนาการ ผกก.สภ.ท่าแซะ ได้รับแจ้งมีเหตุต่อเนื่องสองพื้นที่ มีคนร้ายลักรถยนต์ในท้องที่ตำบลทรัพย์อนันต์ ขณะหลบหนีคนร้ายใช้อาวุธปืนเอ็ม 16 ยิงชาวบ้าน ได้รับบาดเจ็บสาหัสกลางถนนในท้องที่ตำบลหงษ์เจริญ ห่างจากจุดลักรถยนต์ประมาณ 2 กม. แล้วหลบหนีไปก่อเหตุใช้อาวุธปืนสงครามกระบอกเดียวกันยิงชาวบ้านเสียชีวิตอีก 1 ศพ และ สุนัขตาย 1 ตัว ในท้องที่ตำบลทรัพย์อนันต์ ใกล้จุดลักรถยนต์จุดแรก
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุจุดแรกบริเวณถนนสายอ่างทอง – เนิน 491 ตำบลหงส์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร มีคนถูกยิงด้วยอาวุธปืนเอ็น 16 เข้าที่แก้มซ้ายเป็นแผลขนาดใหญ่ ได้รับบาดเจ็บสาหัสอาการโคม่า ทราบชื่อคือ นายกิตติศักดิ์ อายุ 27 ปี อยู่ชาวบ้าน หมู่ 5 ตำบลสลุย อ.ท่าแซะ หน่วยกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลท่าแซะ
ที่เกิดเหตุพบรถจักรยายนต์ที่ผู้บาดเจ็บขับมา จอดพลิกอยู่กลางถนน ส่วนผู้ก่อเหตุเป็นชายไทยอายุประมาณ 40 ปี ได้ขับรถยนต์หลบหนีไปทางเนิน 491 ชายแดนไทย-เมียนมา เจ้าหน้าที่ได้วิทยุสกัดจับคนร้ายตามที่คาดว่าจะใช้เป็นเส้นทางหลบหนี
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งมีเหตุคนร้ายคนเดียวกันขับรถยนต์ไปก่อเหตุยิงคนตายที่กลางถนนลูกรังใกล้กับตลาดอ่างทอง หมู่ที่ 5 ตำบลทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบศพทราบชื่อ คือนายทนันชัย ทองเงิน อายุ 29 ปี เช่าบ้านอยู่ห้องเช่าเลข 93/20 หมู่ 5 ตำบลทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ บ้านเช่าห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 100 เมตร มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธเอ็ม 16 เข้าที่ท้อยทอย 1 นัด และมือขวา 1 นัด ชายโครงขวา 1 นัด นอนเสียชีวิตอยู่กลางถนนระหว่างรถจักรยานยนต์ยีห้อฮอนด้า สีแดง ทะเบียน 1 กผ 4825 ประจวบคีรีขันธ์ ของผู้ตาย และรถยนต์อีซูซุ ตอนครี่ง สีบอรอน ทะเบีย 1 ฒฉ 9780 กรุงเทพฯ ของคนร้ายที่ขับมาก่อเหตุ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบห่างออกไปในสวนข้างถนน พบมีสุนัขนอนตายอยู่ มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนชนิดเดียวกันที่กลางลำตัว 1 นัด
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่าคนร้ายทราบ ชื่อภายหลังคือ นายนัฐฤเทพ อายุ 40 ปี หลบหนีอยู่ในห้องเช่าเลขที่ 93 / 20 หมู่ 5 ตำบลทรัพย์อนันต์ ซึ่งเป็นบ้านเช่าห้องแถวเดียวกันกับผู้ตายและผู้บาดเจ็บ เจ้าหน้าที่จึงเข้าไปตรวจสอบ ปรากฏว่าห้องเช่าดังกล่าวล็อกประตูด้านหน้าและประตูหลัง เจ้าหน้าที่ตะโกนเรียกให้คนภายในเปิดประตูแต่ไม่มีเสียงตอบรับ เจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดล้อมไว้ก่อน เนื่องจากคนร้ายมีอาวุธร้ายแรง
ต่อมา พ.ต.อ.ธงชัย นุ้ยเจริญ รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร ได้เดินทางมาบัญชาการยังจุดเกิดเหตุที่ปิดล้อมคนร้าย พร้อมด้วยกำลังตำรวจชุดปฏิบัติกาพิเศษราชเดช สนธิกำลังร่วมกับกับ ตำรวจ สภ.ท่าแซะ สภ.สลุย กว่า 50 นาย พร้อมเสื้อเกราะอาวุธครบมือ เข้าเจรจาเกลี่ยกล่อมแต่ก็ยังไม่มีเสียงตอบรับจากคนร้ายที่อยู่ภายในห้องเช่าดังกล่าว เจ้าหน้าที่ใช้เวลาเกลี่ยกล่อมนานเกือบ 2 ชั่วโมง แต่ก็ไม่เป็นผล
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษได้ใช้ระเบิดแก๊สน้ำตาโยนเข้าไปในห้องเช่าหลังดังกล่าว จนมีควันแก๊สพวยพุ่งไปทั่ว เจ้าหน้าที่รอนานอีกกว่าครึ่งชั่วโมง คนร้ายก็ไม่ยอมออกมาแต่อย่างใด
ต่อมา พ.ต.อ.ธงชัย นุ้ยเจริญ รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร ได้สั่งการให้ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ ใช้ค้อนปอนทุบทำลายประตูบุกจู่โจมเข้าไปภายในบ้าน พบนายนัฐฤเทพคนร้ายยืนจังก้าน้ำตาน้ำมูกไหลนองเปรอะเปื้อนเต็มใบหน้า ลักษณะเหมือนคนมีอาการเบลอๆ พูดจาไม่รู้เรื้อง ยืนถือปืนเอ็ม 16 อยู่หน้าประตูห้องนอน แต่ปืนไม่สามารถยิงได้เนื่องจากกระสุนติดค้างลำกล้องอยู่ เจ้าหน้าที่จึงจู่โจมเข้าล็อคตัวไว้ได้ พร้อมกับปลดอาวุธแล้วนำตัวออกมาด้านนอก
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวนายนัฐฤเทพ คนร้ายออกมาหน้าบ้าน จังหวะนั้นได้มีชายอายุ 25 ปี ซึ่งเป็นญาติของผู้ตาย ได้วิ่งถือมีดขวานพยายามฝ่าวงเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปฟันคนร้าย แต่เจ้าหน้าที่สามารถเข้าล็อคตัวไว้ได้ทัน พร้อมควบคุมตัวออกไปจากที่เกิดเหตุ
โดย นายนัฐฤเทพ คนร้ายอยู่ในสภาพอ่อนเพลียพูดจากไม่รู้เรื่อง เจ้าหน้าที่ได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนควบคุมตัวไปที่ สภ.ท่าแซะ เพื่อสอบสวนขยายผล
ส่วนสาเหตุเบื้องต้น ทราบว่าผู้ก่อเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้ตาย เป็นเพื่อนกัน มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสะติด ก่อนเกิดเหตุ นายนัฐฤเทพผู้ก่อเหตุมีอาการหลอนยา ได้ลักรถยนต์ของนายกิตติศักดิ์ เ อายุ 27 ปี ผู้บาดเจ็บที่จอดอยู่หน้าห้องเช่าขับหนีออกไป นายกิตติศักดิ์เห็นจึงวิ่งตามออกไปดูแล้วขอยืมรถจักรยานยนต์เพื่อนบ้านขับตามออกไป ห่างจากบ้านเช่าประมาณ 2 กม. จนทัน จึงถูกนายนัฐฤเทพ ใช้อายุวุธปืนเอ็ม 16 ยิง 1 นัด จนบาดเจ็บสาหัสอยู่กลางถนน
จากนั้น นายนัฐฤเทพ ได้ขับหลบหนีไปแล้วขับรถยนต์วกกลับมาที่บ้านเช่าเกิดเหตุ เห็น นายทนันชัย อายุ 29 ปี ซึ่งเป็นเพื่อที่เช่าห้องแถวอยู่ใกล้กันขับรถ จยย.อยู่บนถนน ห่างจากบ้านเช่าประมาณ 100 เมตร จึงขับรถยนต์ตามไปยิงจนเสียชีวิต ขณะก่อเหตุได้มีสุนัขเพศผู้ตกใจเสียงปืนและเห่าไส่ผู้ก่อเหตุจึงหันกระบอกปืนยิงใส่สุนัก 1 นัด จนตายอยู่ข้างถนนดังกล่าว
ส่วนสาเหตุเบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าเกิดจากความแค้นส่วนตัวประกอบกับผู้ก่อเหตุมีอาการหลอนยา จึงได้ก่อนเหตุดังกล่าวขึ้นมา ส่วนสาเหตุที่แท้จริงยังอยู่ระหว่างหว่างการสอบสวนของตำรวจในสองพื้นที่เกิดเหตุ และขยายผลว่าอาวุธปืนสงครามผู้ก่อเหตุได้มาอย่างไร