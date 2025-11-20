พัทลุงอ่วมน้ำท่วมหนักประกาศเขตผู้ประสบภัยพิบัติแล้ว 1 อำเภอ

พัทลุง – จังหวัดพัทลุงประกาศเรื่องเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว 1 อำเภอ คือ อำเภอกงหรา เนื่องจากเป็นพื้นที่ถูกน้ำท่วมหนักและระดับน้ำสูง บางพื้นที่สะพานรอยต่อหมู่บ้านขาด - ต้นไม่ล้มทับไฟฟ้าดับ
วันนี้ (20 พ.ย.) จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำนวน10,3387 ครัวเรือน 25,808 คน จำนวน 8 อำเภอ 36 ตำบล 171 หมู่บ้าน 8 ชุมชน คืออำเภอเมือง อำเภอควนขนุน อำเภอกงหรา อำเภอเขาชัยสน อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอบางแก้ว อำเภอป่าบอน และอำเภอปากพะยูน
ล่าสุด ทางจังหวัดพัทลุงได้ประกาศเรื่องเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อำเภอกงหรา เป็นอำเภอแรก เนื่องจากเป็นพื้นที่ถูกน้ำท่วมหนักและระดับน้ำสูง จำนวนหลายหมู่บ้าน เช่น หมู่ที่ 2,3,4,5 ตำบลกงหรา หมู่ที่ 2, 4, 6 ตำบลคลองทรายขาว หมู่ที่ 4, 5 ,6 ,8 ตำบลชะรัด ซึ่งภัยดังกล่าวเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน บ้านเรือน พื้นที่การเกษตร ประมง ปศุสัตว์ สิ่งสาธารณประโยชน์ และขณะนี้ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินดังกล่าวยังไม่ยุติ เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโดยเร่งด่วน
ส่วนในพื้นที่ ต.ชะรัด อ.กงหรา ช่วงบ่ายที่ผ่านมาหลังฝนตกและมีลมพัดทำให้ต้นยางพาราล้มทับเสาไฟฟ้าล้ม ไฟฟ้าดับทั้งตำบล ทำให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัทลุงเร่งตัดต้นไม้ที่ล้มพาด และเดินสายไฟฟ้าให้ชาวบ้านได้ใช้ได้อย่างปกติ
ส่วนในพื้นที่ อ.ควนขนุน หลังจากน้ำฝายท่าแนะ ได้ล้นปริงเวย์ ไหลหลากลงมายังพื้นที่ด้านล่างท่วม พื้นที่ ต.ชะมวง ต.ควนขนุน ต.มะกอกเหนือ เส้นทางตรงสีแยกโพธิ์ทองไปยัง อ.ศรีบรรพต มีน้ำท่วมผิวทางจราจร ระยะทางกว่า 400 เมตร เจ้าหน้าที่ทหารช่างที่ 402 ค่ายอภัยบริรักษ์พัทลุง เร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและอำนวยความสะดวกบนเส้นทางสายดังกล่าวแล้วเช่นกัน
ส่วนในช่วงเย็นที่ผ่านมาหลังกระแสน้ำในลำคลองลำปำ อ.เมือง พัทลุง ระดับน้ำเพิ่มขึ้น ทำให้น้ำชักพาผักตบชวาและผักกะเฉด มีติดที่สะพานเชื่อมต่อ 2 หมู่ ระหว่าง ม.4 จนถึง ม.9 ต.ลำปำ ที่สร้างมาตั้งแต่ ปี 2539 ทำให้สะพานขาดและล้มลงในลำคลอง เนื่องจากทนแรงกัดเซาะไม่ไหว โดยล่าสุดทาง นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายก อบจ.พัทลุง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ใช้ในระยะยาวต่อไป พร้อมทั้งได้นำรถแบคโฮนำไปขุดลอกผักกะเฉดและผักตบที่ติดอยู่ที่ตอหม้อสะพานทำให้น้ำเอ่อล้นในชุมชนบ้านท่าน้ำหัวนอนออก ดันเปิดทางให้น้ำระบายได้ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาได้ง่ายขึ้น
ขณะที่แนวโน้มสถานการณ์อุทกภัยจากการประเมินสถานการณ์และปริมาณฝนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ยังคงมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องร้อยละ 80 ของพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่ง อาจเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขัง และน้ำลันตลิ่ง ถนนสามารถสัญจรได้ทุกเส้นทาง และจังหวัดพัทลุงได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด สถานศึกษานั้นประเมินอีกครั้งว่าจะยังปิดการเรียนการสอน ต่อไปอีก 1 วันหรือไม่