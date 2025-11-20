พบแล้ว! ศพ นทท.อิสราเอล ถูกคลื่นซัดจมหายทะเลเกาะพะงัน

สุราษฎร์ธานี - พบแล้ว! ท่องเที่ยวชาวอิสราเอลที่ถูกคลื่นซัดจมหายทะเลเกาะพะงันขณะลงไปช่วยลูกชายที่ถูกคลื่นซัดลงทะเล ถูกคลื่นซัดขึ้นมาเกยหาด ใกล้ที่เกิดเหตุ
จากกรณีที่เกิดเหตุคลื่นซัดนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอล จมหายไปในทะเลเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวานนี้ 19 พฤศจิกายน 2568 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเกาะพะงัน ร่วมกับ ตำรวจ สภา.้กาะพะงัน ตำรวจท่องเที่ยว , ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง , เทศบาล ,หน่วยกู้ภัยกุศลศรัทธาเกาะพะงันและผู้นำชุมชน เร่งระดมกำลังค้นหานักท่องเที่ยวชาย ชื่อ Mr.sago mor อายุ 45 ปี สัญชาติอิสราเอล ที่ถูกคลื่นซัดจมทะเล หมู่ที่ 7 บ้านโฉลกหลำ ต.เกาะพะงัน
สอบสวนทราบว่า ระหว่างที่ นายมอร์ พาครอบครัว เดินเล่นบริเวณชายหาดโฉลกหลำ และ ลูกชายชื่อ Imri อายุ 12 ปี ลงเล่นน้ำทะเล ได้ถูกคลื่นลมแรงดูดพัดพาออกนอกชายฝั่ง ทำให้นายมอร์ผู้เป็นพ่อกระโดดลงไปช่วยจนสามารถช่วยลูกชายได้อย่างปลอดภัย แต่นายมอร์ กลับถูกคลื่นซัดออกนอกทะเล และพยายามว่ายเข้าฝั่ง และตะโกนบอกภรรยาว่าจะว่ายไปยังโขดหินบริเวณคอสะพาน ก่อนจะถูกคลื่นซัดดูดหายไป ภรรยาระบุว่าสามีเป็นคนแข็งแรงและว่ายน้ำเก่ง จึงรีบขอความช่วยเหลือผ่านสถานทูตอิสราเอล ซึ่งเจ้าหน้าหลายหน่วยงาน บูรณาการค้นหาโดยใช้โดรน , เจ็ตสกี และทีมค้นหาแนวชายฝั่งทำการค้นหาอย่างต่อเนื่อง
ต่อมา เวลาประมาณ 15.30 น.วันนี้ ทีมค้นหาได้พบร่างผู้เสียชีวิตนายมอร์ ถูกคลื่นพัดพาเกยชายฝั่งทะเลบ้านโฉลกหลำ หมู่ที่ 7 ต.เกาะพะงัน (20 พ.ย.) จึงประสานพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน แพทย์โรงพยาบาลเกาะพะงันและ กู้ภัย ร่วมชันสูตรที่เกิดเหตุ นำร่างนายมอร์ไปชันสูตรเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลเกาะพะงันต่อไป