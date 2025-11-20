มวลน้ำป่าไหลทะลักหลากเข้าท่วมในหลายหมู่บ้าน ภาพรวมสงขลาท่วมแล้ว 11 อำเภอ

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - มวลน้ำป่าไหลทะลักน้ำตกโตนปลิวและน้ำตกโตนงาช้าง ทำให้ไหลบ่าเข้าท่วมในหลายหมู่บ้าน ส่วนภาพรวม ปภ.สงขลา ได้รับแจ้งน้ำท่วมแล้วอย่างน้อย 11 อำเภอ
วันนี้ (20 พ.ย.) ที่ จ.สงขลา จากฝนที่ยังตกต่อเนื่องเกือบทั้งวัน โดยเฉพาะฝนที่ตกในพื้นที่ต้นน้ำ เช่น บนเทือกเขาแก้วรอยต่อ อ.รัตภูมิ กับ อ.หาดใหญ่ ส่งผลให้มวลน้ำป่าก้อนมหึมาไหลลงมาจากน้ำตกโตนปลิว ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ โดยบริเวณชั้นหนึ่งของน้ำตกซึ่งเป็นหน้าผาสูงชันมีน้ำป่าไหลแรงและเชี่ยวกราก และยังส่งผลให้บรรดาแคมป์ปิ้งท้ายน้ำตกต้องหยุดให้บริการชั่วคราวจากมวลน้ำป่าที่ไหลงมา
เช่นเดียวกับที่ น้ำตกโตนงาช้าง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ ก็มีน้ำป่าไหลทะลักลงมาตั้งแต่ชั้น 7 จนถึงชั้นที่ 1 และกระแสน้ำไหลเชี่ยว ทำให้ร้านอาหารที่อยู่ด้านล่างน้ำตกตกหยุดบริการชั่วคราวเช่นกัน และจากน้ำป่าที่เกิดขึ้นทำต้องหยุดให้บริการน้ำตกที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างทั้ง 4 แห่งชั่วคราว ทั้งน้ำตกโตนงาช้าง น้ำตกโตนปลิว น้ำตกบริพัทธ์และน้ำตกปาหนัน
และผลกระทบจากน้ำป่าที่ไหลจากน้ำตกโตนปลิวและน้ำโตนงานช้าง ส่งผลให้น้ำได้ไหลทะลักเข้าท่วมในหลายหมู่บ้านของ ต.ทุ่งตำเสา และ ต.ฉลุง และมวลน้ำจะไหลไปยังพื้นที่ ต.ควนลัง โดยระดับน้ำขึ้นลงไม่นิ่งตามสภาพน้ำจากน้ำตกทั้ง 2 แห่ง
ส่วนภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมที่ จ.สงขลา ขณะนี้ทาง ปภ.สงขลา ได้รับรายงานน้ำท่วมอย่างเป็นทางการแล้ว 2 อำเภอคือ อ.ระโนด กับ อ.รัตภูมิ ส่วนที่เหลือมีรายงานน้ำท่วมเข้ามาบ้าง เช่น อ.เมือง, อ.หาดใหญ่, อ.จะนะ, อ.สะบ้าย้อย, อ.เทพา, อ.นาหม่อม, อ.สิงหนคร, อ.สะเดา และ อ.นาทวี ทั้งนี้ ปภ.ยังแจ้งเตือนประชาชนว่าในช่วงระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย. 2568 ยังมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนระมัดระวังและเตรียมพร้อมรับมือ