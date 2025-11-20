น้ำท่วมสตูลยังน่าห่วงแม้บางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลง ด้าน จนท.ยังติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

สตูล – คืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสตูล แม้ระดับน้ำบางพื้นที่เริ่มลดลงแต่ยังไม่สามารถวางใจได้ จนท.ยังตรึงกำลังติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง
วันนี้ (20 พ.ย.) สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสตูลยังคงน่าเป็นห่วง หลังมีกลุ่มฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่เช้ามืด ส่งผลให้มวลน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างรวดเร็ว จนขยายวงกว้างแล้ว 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอควนกาหลง, ควนโดน, ท่าแพ, มะนัง และละงู โดยหลายจุดระดับน้ำสูงจนการสัญจรถูกตัดขาดเป็นช่วง ๆ ชาวบ้านต่างเร่งเคลื่อนย้ายข้าวของขึ้นที่สูงตลอดทั้งวัน
หนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนัก คือ หมู่ 2 บ้านสะพานเคียน ตำบลควนโดน ซึ่งกำลังเตรียมจัดงานแต่งบุตรชายของ นายสมาน มาลินี ในวันที่ 22 พ.ย.68 นี้ แต่กลับถูกน้ำท่วมฉับพลันจนสถานที่จัดงานจมอยู่ใต้น้ำ อุปกรณ์จัดงานและวัตถุดิบสำคัญ เช่น มะพร้าวที่เตรียมทำขนมและอาหาร ถูกน้ำท่วมเสียหายบางส่วน ทำให้เจ้าภาพต้องเร่งเคลื่อนย้ายสิ่งของหนีน้ำท่ามกลางความโกลาหล โดยที่เทศบาลตำบลควนโดนได้นำรถยนต์และกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยลำเลียงสิ่งของทั้งหมดไปยังพื้นที่สูงบริเวณมัสยิดกลางควนโดน เพื่อให้พิธีแต่งงานสามารถเดินหน้าตามกำหนดได้ แม้จะต้องปรับรูปแบบงานกะทันหันก็ตาม
ขณะเดียวกัน นายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล รักษาราชการแทนผู้ว่าราชกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วย นายเชษ บุตรรักษ์ นายอำเภอควนโดน, หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45, ปภ.สตูล, อบต.ควนโดน, โครงการชลประทานสตูล, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รวมถึงผู้นำท้องที่–ท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่ร่วมสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน
เจ้าหน้าที่ได้ช่วยเคลื่อนย้ายสิ่งของจำเป็น ยกข้าวสาร–เครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูง และมอบยารักษาโรค น้ำดื่ม รวมถึงสิ่งของจำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมฉับพลัน
ด้านภาพรวมสถานการณ์ล่าสุด แม้ระดับน้ำบางพื้นที่เริ่มลดลงในช่วงบ่าย แต่ยังไม่สามารถวางใจได้ เนื่องจากยังมีกลุ่มฝนปกคลุมหนาแน่นเหนือจังหวัดสตูล และอาจทำให้ระดับน้ำกลับเพิ่มสูงขึ้นอีกในช่วงค่ำ–กลางคืน หน่วยงานทุกภาคส่วนยังคงตรึงกำลังติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเตรียมยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือเพิ่มเติมหากสถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้น