ตรังหลายพื้นที่เริ่มประสบภัยน้ำท่วมแล้ว บางหมู่บ้านถูกดินถล่มจนถนนพัง

ตรัง - หลายพื้นที่ของ จ.ตรัง เริ่มประสบภัยน้ำท่วม รวมทั้งดินถล่มจนถนนในหมู่บ้านพังเสียหาย แม้จะยังไม่รุนแรงแต่เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งเตือนให้เตรียมรับมือ และขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูง เพราะยังมีฝนตกต่อเนื่อง
วันนี้ (20 พ.ย.) สถานการณ์น้ำในคลองสะพานข้ามเชื่อมระหว่าง ม.4 และ ม.7 ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ฝนยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่อง โดย นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายอำเภอนาโยง ผู้นำท้องที่ ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ และดำเนินการแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ที่ราบลุ่ม ที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่าน
โดยให้ระมัดระวังอุทกภัยจากปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้น และปริมาณน้ำสะสมที่อาจเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม และน้ำล้นตลิ่งในระยะนี้ นอกจากนี้สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นน้ำตกถ้าสถานการณ์วิกฤติ ให้ดำเนินการปิดหรือห้ามเข้าโดยเด็ดขาด รวมทั้งให้ตรวจสภาพความพร้อมด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรณีเกิดภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงทีตลอด 24 ชั่วโมง
ส่วนที่สำนักสงฆ์ถ้ำนาคราช ม.4 ต.หนองบัว นายปรารภ หลินมา นายอำเภอรัษฎา พร้อมด้วย ชาวบ้าน ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ปลัดอำเภอ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ได้ร่วมขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงเนื่องจากน้ำได้เพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่พื้นที่ ม.5 บ้านวังอด อ.ห้วยยอด ทางไปไสเหนือ เกิดเหตุดินถล่มจนถนนในหมู่บ้านถูกตัดขาด ทำให้ชาวบ้านกว่า 30 ครัวเรือนเดือนร้อน ไม่สามารถสัญจรไปมาได้
นอกจากนั้น ยังเกิดฝนตกหนักบริเวณบ้านเขาหลัก ต.น้ำผุด และคาดว่ามวลน้ำก้อนนี้จะไหลเข้าสู่พื้นที่ อ.เมืองตรัง ทางฝั่งทิศตะวันออก จึงต้องคำเตือนให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวัง ขณะที่บริเวณโครงการระบบระบายแม่น้ำตรัง พื้นที่ ม.1 ต.หนองตรุด อ.เมืองตรัง มีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้น แม้ยังไม่อยู่ในภาวะวิกฤต แต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะมวลน้ำจาก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ ที่อาจไหลมาสมทบ