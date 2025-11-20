xs
ตรังหลายพื้นที่เริ่มประสบภัยน้ำท่วมแล้ว บางหมู่บ้านถูกดินถล่มจนถนนพัง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


พื้นที่ ม.5 บ้านวังอด อ.ห้วยยอด
ตรัง - หลายพื้นที่ของ จ.ตรัง เริ่มประสบภัยน้ำท่วม รวมทั้งดินถล่มจนถนนในหมู่บ้านพังเสียหาย แม้จะยังไม่รุนแรงแต่เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งเตือนให้เตรียมรับมือ และขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูง เพราะยังมีฝนตกต่อเนื่อง

วันนี้ (20 พ.ย.) สถานการณ์น้ำในคลองสะพานข้ามเชื่อมระหว่าง ม.4 และ ม.7 ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ฝนยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่อง โดย นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายอำเภอนาโยง ผู้นำท้องที่ ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ และดำเนินการแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ที่ราบลุ่ม ที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่าน

โดยให้ระมัดระวังอุทกภัยจากปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้น และปริมาณน้ำสะสมที่อาจเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม และน้ำล้นตลิ่งในระยะนี้ นอกจากนี้สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นน้ำตกถ้าสถานการณ์วิกฤติ ให้ดำเนินการปิดหรือห้ามเข้าโดยเด็ดขาด รวมทั้งให้ตรวจสภาพความพร้อมด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรณีเกิดภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงทีตลอด 24 ชั่วโมง

คลองระหว่าง ม.4 และ ม.7 ต.ช่อง อ.นาโยง
ส่วนที่สำนักสงฆ์ถ้ำนาคราช ม.4 ต.หนองบัว นายปรารภ หลินมา นายอำเภอรัษฎา พร้อมด้วย ชาวบ้าน ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ปลัดอำเภอ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ได้ร่วมขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงเนื่องจากน้ำได้เพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่พื้นที่ ม.5 บ้านวังอด อ.ห้วยยอด ทางไปไสเหนือ เกิดเหตุดินถล่มจนถนนในหมู่บ้านถูกตัดขาด ทำให้ชาวบ้านกว่า 30 ครัวเรือนเดือนร้อน ไม่สามารถสัญจรไปมาได้

นอกจากนั้น ยังเกิดฝนตกหนักบริเวณบ้านเขาหลัก ต.น้ำผุด และคาดว่ามวลน้ำก้อนนี้จะไหลเข้าสู่พื้นที่ อ.เมืองตรัง ทางฝั่งทิศตะวันออก จึงต้องคำเตือนให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวัง ขณะที่บริเวณโครงการระบบระบายแม่น้ำตรัง พื้นที่ ม.1 ต.หนองตรุด อ.เมืองตรัง มีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้น แม้ยังไม่อยู่ในภาวะวิกฤต แต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะมวลน้ำจาก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ ที่อาจไหลมาสมทบ

แม่น้ำตรัง พื้นที่ ม.1 ต.หนองตรุด อ.เมืองตรัง

สำนักสงฆ์ถ้ำนาคราช ม.4 ต.หนองบัว อ.รัษฎา

