พัทลุงท่วมแล้ว 5 อำเภอริมเทือกเขาบรรทัด จนท.-ปชช.ร่วมใจบรรจุกระสอบทรายทำพนังกันน้ำ

พัทลุง – คืบหน้าเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพัทลุง น้ำท่วมแล้วใน 5 อำเภอ ริมเทือกเขาบรรทัด ประกอบด้วย อ.ศรีนคริทร์ อ.กงหรา อ.เขาชัยสน อ.เมือง และ อ.ตะโหมด ด้านตำรวจ ตชด.และชาวบ้านต่างเร่งบรรจุกระสอบทรายเพื่อทำพนังกันน้ำ
วันนี้ (20 พ.ย.) ความคืบหน้าเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพัทลุง หลังจากที่มีฝนตกหนักต่อเนื่อง ล่าสุดเกิดน้ำท่วมหลายหมู่บ้านใน 5 อำเภอ ริมเทือกเขาบรรทัด ประกอบด้วย อ.ศรีนคริทร์ อ.กงหรา อ.เขาชัยสน อ.เมือง และ อ.ตะโหมด ชาวบ้านต่างเร่งขนสิ่งของขึ้นที่สูง บางรายสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือนได้รับความเสียหายเนื่องจากขนย้ายไม่ทัน เนื่องจากระดับสูงน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว
ขณะที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชด.และชาวบ้านในพื้นที่ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ต่างเร่งบรรจุกระสอบทราย เพื่อทำพนังกันน้ำไหลหลากเข้าวัดหัวหมอน พร้อมกับบ้านเรือนประชานในบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากระดับสูงน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการเป็นพื้นที่รองรับน้ำจาก ต.ชะรัด อ.กงหรา
ส่วนในพื้นที่ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ มวลน้ำจาก ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต ไหลผ่านมาตามลำคลอง ทำให้น้ำเอ่อล้นออกจากฝายหลากท่วมบ้านเรือนประชาชนนับร้อยครัวเรือน และพื้นที่ที่ติดกันอย่าง ม.1 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต ชาวบ้านก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน
ขณะที่ฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้มวลน้ำป่าบวกกับน้ำฝนยังคงไหลมาเข้าเติมในพื้นที่ลุ่มด้านล่างของตัวจังหวัด ก่อนระบายไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาอย่างช้า ๆ เนื่องจากถนนเป็นกำแพงกั้นน้ำทำให้ระบายได้อย่างช้า ๆ