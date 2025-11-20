เรือนจำไชยา น้ำยังท่วมสูง กว่า 30 ซม. เตรียมรับมือมวลน้ำระลอก 2 คาดเข้าท่วมคืนนี้

สุราษฎร์ธานี - เรือนจำไชยา น้ำยังท่วมสูงกว่า 30 ซม. เตรียมรับมือมวลน้ำระลอก 2 ทะลักเข้าท่วมอีกคืนนี้ ด้านริมฝั่งชายทะเลของสุราษฎร์ธานี ถูกคลื่นสูงกว่า 3 เมตร พัดถล่มอย่างหนักจนเกิดความเสียหายอยู่ในระหว่างการสำรวจ
จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดต่อกันมาหลายวัน ส่งผลให้ปริมาณน้ำป่า จากเขตอุทยานแห่งชาติแกร่งกรุง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยัน อุทยานแห่งชาติเขาสก อุทยานแห่งชาติคลองพนม อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น อุทยานแห่งชาติน้ำตก 4 ขีด และมวลน้ำจากเขาหลวง จ.นครศรีธรรมราช ได้ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ อ.ท่าชนะ อ.ไชยา อ.วิภาวดี อ.คีรีรัฐนิคม อ.ท่าฉาง อ.ดอนสัก อ.กาญจนดิษฐ์ อ.เวียงสระ อ.เคียนซา อ.บ้านนาเดิมและอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ได้รับผลกระทบ
ล่าสุดพบว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ยังน่าเป็นห่วง โดยในเขตย่านเศรษฐกิจของเทศบาลเมืองไชยา ระดับน้ำได้ลดระดับลง คงเหลือระดับน้ำประมาณ 30 ซม. ส่วน เรือนจำอำเภอไชยาถูกน้ำท่วมหนัก ทางจังหวัดได้ส่งรถสูบน้ำขนาดใหญ่ ของ ปภ.เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ส่วนใน ทำให้พื้นที่ส่วนในระดับน้ำลดลงเกือบเข้าสู่ภาวะปกติ
แต่อย่างไรก็ตาม วันนี้ทางเรือนจำได้ระดมกำลังบรรจุถุงกระสอบทราย จัดทำแนวป้องกันน้ำให้สูงกว่าเดิม เพื่อเตรียมรับมวลน้ำระลอก2 ที่คาดว่าจะไหลเข้าพื้นที่ในคืนนี้
ด้าน นส.สุวิมล แซ่อึ้ง ผบ. เรือนจำอำเภอไชยา เปิดเผยว่าสถานการณ์วันนี้เริ่มดีขึ้น ทางจังหวัดได้ส่งรถติดตั้งเครื่องสูบน้ำมาระบายน้ำออกจากภายในเรือนจำ ทำให้วันนี้ระดับน้ำลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 30 เซนติเมตร ผู้ต้องขังภายในสามารถลงมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ภาพโดยรวมดีขึ้นตามลำดับ
แต่ก็เตรียมการรับมือมวลน้ำละลอกใหม่พร้อมฝากถึงญาติของผู้ต้องขังว่าไม่ต้องเป็นห่วงทางเรือนจำดูแลผู้ต้องขังเป็นอย่างดีและขณะนี้ในเรื่องของอาหารก็สามารถปรุงอาหารได้ตามปกติน้ำดื่มก็มีพอเพียงพี่จะ ให้ความช่วยเหลือกับผู้ต้องขัง
ด้านริมชายฝั่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีท้องทะเลมีคลื่นสูงกว่า 3 เมตรพัดถล่มชายฝั่งอย่างหนัก ซึ่งความเสียหายอยู่ในระหว่างการสำรวจ