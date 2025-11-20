xs
xsm
sm
md
lg

รถทัวร์ตรังแห่เข้าคิวตรวจสภาพความพร้อมเตรียมให้บริการประชาชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตรัง - กลุ่มผู้ให้บริการรถทัวร์ตรังแห่นำรถทัวร์ 2 ชั้นจอดเข้าคิวที่สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง เพื่อตรวจสภาพความพร้อมของรถ เตรียมไว้ให้บริการประชาชนเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่กรุงเทพฯ

วันนี้ (20 พ.ย.) ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดตรังในช่วงนี้พบว่า เจ้าของรถรวมทั้งพนักงานขับรถบัส 2 ชั้นปรับอากาศ แห่นำรถไปจอดเข้าคิวยาวเหยียดตั้งแต่เช้า เพื่อเข้าตรวจสภาพความพร้อมของรถไว้ให้บริการรับประชาชนเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพฯ

โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสภาพความพร้อมของรถอย่างละเอียด เช่น ระดับเสียง ระดับความเร็วรถ ตรวจศูนย์ล้อ ประสิทธิภาพห้ามล้อ ระบบเบรก ระบบแสง ไฟสูง ไฟต่ำ ระบบช่วงล่าง ระบบบังคับเลี้ยว โครงคัสซี ซึ่งจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยพร้อมใช้งาน รวมทั้งระบบ GPS และอุปกรณ์ส่วนควบอื่น ๆ อาทิ ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก ประตูฉุกเฉิน หรือระบบรักษาความปลอดภัยภายในและภายนอกรถ ที่จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน

นายวิรัตน์ ชัยรัตน์ ซึ่งนำรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้นมาตรวจสภาพ เพื่อไว้บริการรับประชาชนเดินทางไปกรุงเทพฯ ได้นำชมสภาพความพร้อมภายในรถที่ผ่านการตรวจรับรองสภาพจากสำนักงานขนส่งจังหวัดตรังแล้ว บอกว่า เจ้าหน้าที่ตรวจความพร้อมหมดทุกอย่าง ทั้งเรื่องความพร้อมของรถ ระบบประตู รวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชน ทั้งนี้ เพื่อเตรียมรถให้พร้อมสำหรับให้บริการประชาชนเดินทางไปเข้าถวายบังคมพระบรมศพ



รถทัวร์ตรังแห่เข้าคิวตรวจสภาพความพร้อมเตรียมให้บริการประชาชน
รถทัวร์ตรังแห่เข้าคิวตรวจสภาพความพร้อมเตรียมให้บริการประชาชน
กำลังโหลดความคิดเห็น