รถทัวร์ตรังแห่เข้าคิวตรวจสภาพความพร้อมเตรียมให้บริการประชาชน

ตรัง - กลุ่มผู้ให้บริการรถทัวร์ตรังแห่นำรถทัวร์ 2 ชั้นจอดเข้าคิวที่สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง เพื่อตรวจสภาพความพร้อมของรถ เตรียมไว้ให้บริการประชาชนเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่กรุงเทพฯ
วันนี้ (20 พ.ย.) ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดตรังในช่วงนี้พบว่า เจ้าของรถรวมทั้งพนักงานขับรถบัส 2 ชั้นปรับอากาศ แห่นำรถไปจอดเข้าคิวยาวเหยียดตั้งแต่เช้า เพื่อเข้าตรวจสภาพความพร้อมของรถไว้ให้บริการรับประชาชนเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพฯ
โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสภาพความพร้อมของรถอย่างละเอียด เช่น ระดับเสียง ระดับความเร็วรถ ตรวจศูนย์ล้อ ประสิทธิภาพห้ามล้อ ระบบเบรก ระบบแสง ไฟสูง ไฟต่ำ ระบบช่วงล่าง ระบบบังคับเลี้ยว โครงคัสซี ซึ่งจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยพร้อมใช้งาน รวมทั้งระบบ GPS และอุปกรณ์ส่วนควบอื่น ๆ อาทิ ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก ประตูฉุกเฉิน หรือระบบรักษาความปลอดภัยภายในและภายนอกรถ ที่จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
นายวิรัตน์ ชัยรัตน์ ซึ่งนำรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้นมาตรวจสภาพ เพื่อไว้บริการรับประชาชนเดินทางไปกรุงเทพฯ ได้นำชมสภาพความพร้อมภายในรถที่ผ่านการตรวจรับรองสภาพจากสำนักงานขนส่งจังหวัดตรังแล้ว บอกว่า เจ้าหน้าที่ตรวจความพร้อมหมดทุกอย่าง ทั้งเรื่องความพร้อมของรถ ระบบประตู รวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชน ทั้งนี้ เพื่อเตรียมรถให้พร้อมสำหรับให้บริการประชาชนเดินทางไปเข้าถวายบังคมพระบรมศพ