ทะเลเกาะพะงันโหด! ซัด นทท.อิสราเอลจมหาย ขณะกระโดดลงไปช่วยลูกชายที่ถูกคลื่นซัดได้ปลอดภัย ระดมกำลังค้นหา แต่ยังไร้วี่แวว

สุราษฎร์ธานี – ทะเลเกาะพะงันคลื่นลมแรง ซัดเด็กชายชาวอิสราเอลที่ลงเล่นน้ำลงไปในทะเล พ่อกระโดดลงไปช่วยถูกคลื่นซัดจมหาย เจ้าหน้าที่ระดมกำลังค้นหา แต่ยังไร้วี่แวว ส่วนลูกชายช่วยได้ปลอดภัย
วันนี้ (20 พ.ย.68) เจ้าหน้าที่ที่ ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ตำรวจท่องเที่ยว ผู้นำชุมชน เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกันตรวจสอบ และค้นหา นายมอร์ อายุ 45 ปี สัญชาติอิสราเอล ที่ถูกคลื่นซัด จมทะเล เมื่อวานนี้ (19 พ.ย.68) ระหว่างที่ นายมอร์ พาครอบครัว เดินเล่นบริเวณชายหาดโฉลกหลำ หมู่ 7 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราฎร์ธานี ขณะที่ลูกชายได้ลงเล่นน้ำ และถูกคลื่นซัดพาออกนอกชายฝั่ง ทำให้นายมอร์ผู้เป็นพ่อกระโดดลงไปช่วย จนสามารถช่วยลูกชายได้อย่างปลอดภัย
ส่วนนายมอร์ ผู้เป็นพ่อกลับถูกคลื่นซัดออกนอกทะเล ขณะพยายามว่ายเข้าฝั่ง และตะโกนบอกภรรยาว่าจะว่ายไปยังโขดหินบริเวณคอสะพาน ก่อนจะถูกคลื่นซัดหายไป ภรรยาระบุว่าสามีเป็นคนแข็งแรงและว่ายน้ำเก่ง จึงรีบขอความช่วยเหลือผ่านสถานทูตอิสราเอล
เจ้าหน้าหลายหน่วยบูรณาการค้นหา โดยใช้ โดรน,เจ็ตสกี และ ทีมค้นหาแนวชายฝั่ง อย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่พบผู้สูญหาย ในวันนี้ ทางอำเภอเกาะพะงัน ได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือการค้นหา นักท่องเที่ยวอิสราเอล ขึ้นที่ อ่าวบ้านโฉลกหลำ ล่าสุดยังไม่ตัวนักท่องเที่ยวรายดังกล่าวแต่อย่างใด