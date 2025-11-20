เกาะสมุยคลื่นลมแรง ต้องอพยพนักท่องเที่ยวออกจากบังกะโลริมหาด หวั่นไม่ปลอดภัย

สุราษฎร์ธานี – เกาะสมุยคลื่นลมแรง ซัดเข้าฝั่งกัดเซาะรากต้นมะพร้าว กำลังจะโค้นล้มลงในทะเล บังกะโลต้องอพยพนักท่องเที่ยวออกจากห้องพักทติดชายหาด หวั่นไม่ปลอดภัย
ช่วงบ่ายวันนี้ ( 20 พ.ย.68) สภาพอากาศในพื้นที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ท้องฟ้ายังคงมืดครึ้ม ขณะที่ในทะเลมีคลื่นสูงกว่า 2 เมตร และซัดเข้าหาชายฝั่งเป็นระลอก โดยที่ชายหาดบ้านแม่น้ำ หมู่ 4-5 พบว่าบริเวณชายหาดที่มีความยาวหลายกิโลเมตร และมีบังกะโลให้บริการนักท่องเที่ยวอยู่เป็นจำนวนมาก คลื่นได้ซัดแนวชายฝั่งเสียหาย และ ต้นมะพร้าวที่ปลูกเรียงรายบริเวณชายหาด ถูกคลื่นซัด และน้ำทะเลกัดเซาะจนรากต้นมะพร้าวหลุด ต้นมะพร้าวกำลังจะล้มลงไปในทะเล ศาลาที่พักนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดถูกคลื่นซัด กำลังจะร่วงลงไปในทะเลอีกไม่ช้า
ในขณะที่ผู้ประกอบการบังกะโลได้นำสแลนมากั้นป้องกันคลื่นซัดใส่บังกะโลเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน พร้อมทั้งเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ ทรัพย์สินที่อยู่บริเวณชายหาด ออกจากชายทะเล และปิดกั้นสแลนเอาไว้ เพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวลงไปเดินชายหาด เพราะอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ขณะที่ชาวบ้าน และผู้ประกอบการ ต่างออกมายืนดูคลื่นที่ซัดเข้าหาชายฝั่งและดูความเสียหาย
นายภูมิน นาคเพ็ชรพูล ผู้ประกอบการอนงค์วิลล่า บังกะโล ให้ข้อมูลว่า เมื่อช่วงเช้าวันนี้มีคลื่นแรง ตนได้เก็บอุปกรณ์บริเวณชายหาดได้เป็นบางส่วน ที่เก็บไม่ทัน ถูกคลื่นซัดลงไปในทะเลก็มี ตอนนี้ได้นำสแลนมาทำกั้นเอาไว้เป็นการชั่วคราว พร้อมเตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงมาเดินบนชายหาดเพราะอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
ผู้สื่อข่าวยังรายงานอีกว่า บังกะโลหลายหลัง ที่อยู่ติดชายทะเล ได้อพยพนักท่องเที่ยวออกจากห้องพัก เนื่องจากคลื่นได้พัดเข้าหาชายหาด และสร้างความเสียหายต่อห้องพัก เพื่อความปลอดภัย ต้องนำนักท่องเที่ยว ออกจากห้องพัก เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้