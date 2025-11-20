สภ.เมืองยะลา แถลงข่าวความคืบหน้าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในห้วงเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา

ยะลา - สภ.เมืองยะลา แถลงข่าวความคืบหน้าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในห้วงเดือน ต.ค.68 ที่ผ่านมา พร้อมจัดการทำลายท่อรถ จยย.เสียงดังผิดกฎหมาย ด้าน ผกก.กำชับเตรียมเพิ่มมาตรการป้องกันเหตุวัยรุ่นทะเลาะวิวาทในพื้นที่
วันนี้ (20 พ.ย.) ที่หน้าอาคารสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา พล.ต.ต.กองอรรถ สุวรรณขำ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา พ.ต.อ.ฉัตรชัย ศักดิ์ดี ผกก.สภ. เมืองยะลา ได้ร่วมกันแถลงข่าวความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในห้วงที่ผ่านมา
โดย พล.ต.ต.กองอรรถ สุวรรณขำ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา บอกว่า ตามที่ปรากฏภาพข่าวการก่อเหตุทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยร่นในพื้นที่ สภ.เมืองยะลา ในห้วงที่ผ่านมา มีคดีสำคัญเกิดขึ้นซึ่งปรากฏเป็นข่าวจำนวน 2 คดี คือ เมื่อวันที่ 21 ต.ค.2568 ได้เกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นใช้อาวุธปืนยิงคู่กรณีเสียชีวิต จำนวน 1 ราย และเมื่อวันที่ 14 พ.ย.2568 ได้มีกลุ่มวัยรุ่นใช้อาวุธปืนยิงใส่คู่กรณี มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 2 ราย ซึ่งทั้งสองคดีนี้มีความคืบหน้า สามารถออกหมายจับและจับกุมผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้แล้ว และอยู่ในระหว่างการขยายผล รวมทั้งในส่วนที่เป็นคดีของกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุนั้น ก็จะมีการดำเนินคดีกับทางผู้ปกครองของเด็กวัยรุ่นด้วย ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินคดี
“โดยที่ผ่านมาภายในพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.เมืองยะลา ได้มีมาตรการป้องทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่น และได้ดำเนินการโดยมีผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันเหตุวัยรุ่นทะเลาะวิวาทและเหตุอื่น ๆ ปราบปราม งานจราจร งานสืบสวน อีกทั้งมีการดำเนินการปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล” ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา กล่าว
ทั้งนี้ ยังมีพิธีทำลายท่อรถจักรยานยนต์ที่เจ้าตำรวจได้ดำเนินคดีกับเจ้าของรถที่เสียงดัง แต่งชิ่ง ก่อความเดือดร้อนรำคาญ ซึ่งผู้ปกครองหรือเจ้าของรถยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำไปทำลาย จำนวน 258 ชิ้น โดยใช้รถบดถนน และต้องขอความร่วมมือไปยังผู้ปกครองของเยาวชน ให้ร่วมกำกับดูแลบุตรหลาน ในปกครองอย่าให้กระทำผิดกฎหมาย โดยเฉพาะเวลากลางคืน หลัง 22.00 น. ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายและจะเชิญผู้ปกครองมารับตัวบุตรหลานที่สถานีตำรวจ และหากกระทำผิดโดยที่ผู้ปกครองปล่อยปะละเลยจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย