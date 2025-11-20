รวมพลังชุมชนสร้างบ้านปลาหมายเลข 10 คืนความสมบูรณ์สู่ทะเลสาบสงขลา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “โครงการบ้านปลาหมายเลข 10” เพื่อสร้างแหล่งหลบภัยและที่อยู่อาศัยให้แก่ทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลา โดยมีเป้าหมายในการฟื้นฟูระบบนิเวศ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น
สัตว์น้ำวัยอ่อน ถือเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางที่สุดในวัฏจักรชีวิต การมีแหล่งพักพิงและอนุบาล เช่น “บ้านปลา” จะช่วยให้สัตว์น้ำได้หลบภัยจากผู้ล่า ฟื้นตัว เติบโต และเพิ่มอัตราการรอด ทำให้ปริมาณสัตว์น้ำกลับมาสมบูรณ์อย่างยั่งยืน นำไปสู่ระบบนิเวศที่แข็งแรงและผลผลิตประมงที่มั่นคงในระยะยาว ในขณะเดียวกันการอนุรักษ์ทะเลสาบสงขลา จึงเป็นการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมรักษาความมั่นคงด้านอาหารและเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน
มหาวิทยาลัยทักษิณตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพ และการสนับสนุนด้านอาหารของชุมชน จึงจัดกิจกรรม “โครงการบ้านปลาหมายเลข 10” เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 โดยสำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการตกปลาเชิงอนุรักษ์จังหวัดสงขลา กองทัพเรือภาคที่ 2 เทศบาลเมืองเขารูปช้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) SEVEN 7 SEA สมาคมรักษ์ทะเลไทย และวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสัตว์น้ำบ้านทะเลนอก เพื่อสร้างแหล่งหลบภัยและที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลา ณ พื้นที่ทะเลสาบสงขลา หมู่ที่ 8 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ศุกระกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก นายนราเดช คำทัปน์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ศุกระกาญจน์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยทักษิณมุ่งมั่นผลักดันการสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับชุมชนโดยรอบ ผ่านการดำเนินโครงการที่เกิดประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดย “บ้านปลาหมายเลข 10” ถือเป็นตัวอย่างความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม ซึ่งชุมชน นักตกปลาเชิงอนุรักษ์ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ร่วมกันออกแบบและดำเนินงาน เพื่อให้ผลลัพธ์เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน เสริมสร้างความสุขและความภาคภูมิใจของบุคลากร นิสิต และชาวบ้านในพื้นที่
โครงการบ้านปลาหมายเลข 10 ยังเป็นกิจกรรมสำคัญภายใต้แนวคิด Happy Work Place ประจำปีงบประมาณ 2569 ที่มุ่งให้บุคลากรและนิสิตได้ร่วมกันทำงานที่มีคุณค่า สร้างความผูกพันในองค์กร พร้อมปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การร่วมมือกันของทุกภาคส่วนจะเป็นพลังสำคัญในการฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา ในสร้างความมั่นคงด้านอาหารและทรัพยากรสัตว์น้ำ ต่อยอดสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนและสังคมในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 14 ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ และ เป้าหมายที่ 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน