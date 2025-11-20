พัทลุงฝนถล่มหนักน้ำป่าหลากท่วมหลายหมู่บ้าน โรงเรียนหลายแห่งประกาศหยุดเรียน

พัทลุง – พัทลุงเกิดฝนถล่มหนักทั้งวันทั้งคืนบวกกับมวลน้ำที่สะสมทำให้น้ำป่าหลากท่วมหลายหมู่บ้านในพื้นที่ 2 อำเภอ ขณะที่โรงเรียนกว่า 20 แห่งประกาศงดการเรียนการสอน หวั่นนักเรียนจะได้รับอันตราย
วันนี้ (20 พ.ย.) จังหวัดพัทลุงได้เกิดฝนตกหนักตลอดทั้งคืนทั้งวัน บวกกับมวลน้ำที่สะสมในพื้นที่ และน้ำป่าไหลหลาก ส่งผลให้น้ำท่วมหลายหมู่บ้านใน 2 อำเภอ ริมเทือกเขาบรรทัด ได้แก่ อำเภอศรีนคริทร์และอำเภอกงหรา โดยกระแสน้ำได้ไหลผ่านลำคลองเข้าสู่พื้นที่รองรับน้ำ โดยเฉพาะหมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 5 ต.ชะรัด อ.กงหรา ชาวบ้านต้องเร่งขนสิ่งของขึ้นที่สูง บางครอบครัวต้องอพยพออกจากบ้าน และมวลน้ำที่ไหลหลากยังทำให้สิ่งสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือนได้รับความเสียหาย เนื่องจากระดับสูงน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว ขณะเดียวกันบนถนนสายชะรัดมีระดับน้ำสูงเป็นช่วง ๆ รถเล็กต้องใช้ความระมัดระวัง
ขณะที่ภายในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง ถนนหลายสายภายในชุมชนต่างมีน้ำท่วมขัง โดยเฉพาะบริเวณชุมชนบ้านนางลาดเหนือ ชาวบ่านต้องเร่งนำกระสอบทรายกั้นน้ำทะลักเข้าบ้านกันอย่างโกลาหล เนื่องจากระดับเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำระบายออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วน ทางด้านโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองพัทลุงเกือบ 20 โรงเรียน ได้ประกาศปิดการเรียนการสอน เนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องและน้ำเพิ่มระดับสูงขึ้น หวั่นนักเรียนจะได้รับอันตราย
นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง สั่งการให้ทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง และเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะพื้นที่รับน้ำ พื้นที่ลุ่มต่ำต่าง ๆ เนื่องจากขณะนี้ฝนยังตกต่อเนื่องบริเวณเทือกเขาบรรทัด ทำให้มวลน้ำปริมาณมากไหลลงมาสู่พื้นที่ตอนล่าง จึงขอให้เตรียมรับสถานการณ์เต็มที่