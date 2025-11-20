สตูลท่วมแล้ว 5 อำเภอ หลังเจอฝนถล่มหนักต่อเนื่อง

สตูล - สตูลฝนถล่มหนักส่งผลให้เกิดน้ำท่วมแล้ว 5 อำเภอ ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงเร่งขนของหนีน้ำ ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลประกาศขอประชาชนเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ระหว่างวันที่ 17-23 พ.ย. นี้
วันนี้ (20 พ.ย.) อิทธิพลของฝนที่ตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืน ส่งผลให้เกิดน้ำฝนสะสมและไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำหลายแห่งในจังหวัดสตูล ล่าสุดมีรายงานน้ำท่วมแล้ว 5 อำเภอ ได้แก่ ละงู, มะนัง, ควนกาหลง, ท่าแพ และควนโดน
โดยเฉพาะในพื้นที่ หมู่ 6 ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล ปริมาณน้ำจากคลองย่านซื่อเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหลายหลัง บางจุดระดับน้ำสูงจนชาวบ้านที่มีบ้านสองชั้นต้องรีบขนย้ายของขึ้นที่สูง ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า เอกสารสำคัญ รวมถึงของยังชีพ เพื่อป้องกันความเสียหายจากระดับน้ำที่ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ด้าน น.ส.วาสิฏฐี สาระพงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล ได้ออกประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมอพยพทันทีหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและอาสาสมัครตั้งจุดเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสนับสนุนกำลังลงพื้นที่ พร้อมจัดเตรียมเรือท้องแบน เครื่องสูบน้ำ และศูนย์พักพิงชั่วคราว เพื่อรองรับประชาชนหากสถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
นายคณิต คงช่วย รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ในฐานะ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้ประกาศขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง ดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรง ระหว่างวันที่ 17-23 พฤศจิกายน 2568 และขอให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการติดตามปริมาณฝนและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจเกิดอุทกภัย วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์จากปัจจัยต่าง ๆ และแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่ง หากเกิดกรณีภัยพิบัติให้รายงานสถานการณ์ให้ทราบโดยด่วน