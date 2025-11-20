สุราษฎร์ ยังอ่วมหนัก มวลน้ำไหลเข้าท่วมหลายพื้นที่ ผู้ว่าฯ สั่งระวังใกล้ชิด

สุราษฎร์ธานี - น้ำท่วมหลายพื้นที่ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ผู้ว่าฯ สั่งเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ยังน่าห่วง ล่าสุดมวลน้ำได้กระจายเข้าไปท่วมหลายพื้นที่ โดยช่วงเช้าวันนี้ (20 พ.ย.68) สถานการณ์น้ำในแม่น้ำคลองยัน ณ บริเวณสะพานเชื่อมต่อระหว่างหมู่ที่ 6 กับหมู่ที่ 10 ต.บ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี พบว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนถึงระดับแจ้งเตือน โดยกระแสน้ำค่อนข้างไหลเชี่ยว บางจุดเริ่มล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ไร่สวนของราษฎรบ้างแล้ว หลายคนเริ่มขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินมีค่าไปไว้ในที่ปลอดภัย ขณะที่ฝนยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ซึ่งทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนพร้อมสั่งการให้อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ที่ราบลุ่ม/ที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่าน ให้ระมัดระวังอุทกภัยจากปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้น และปริมาณน้ำสะสมที่อาจเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม และน้ำล้นตลิ่งในระยะนี้
นอกจากนี้ให้อุทยานแห่งชาติ ทุกแห่ง หรือ สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นน้ำตก ถ้ำ จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างไกล้ชิด ถ้าสถานการณ์วิกฤติ ให้ดำเนินการปิดหรือห้ามเข้าโดยเด็ดขาด รวมทั้งให้ตรวจสภาพความพร้อมด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรณีเกิดภัยพิบัติ ได้อย่างทันท่วงทีตลอด 24 ชั่วโมง.