น้ำป่าทะลัก! สงขลาท่วมแล้วในหลายพื้นที่หลังฝนตกต่อเนื่อง

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ฝนถล่มสงขลา ตกทั้งวันทั้งคืน น้ำป่าทะลักท่วมในบางหมู่บ้านของ อ.หาดใหญ่ อ.รัตภูมิ ส่วน อ.จะนะอ่วม น้ำเข้าท่วมตัวเมือง
วันนี้ (20 พ.ย.) ที่ จ.สงขลา หลังจากที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องเต็มๆ ทั้งวันทั้งคืน ส่งผลให้ขณะนี้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำป่าที่ไหลหลากเข้าท่วมแล้ว เช่น ในพื้นที่หมู่ 1 หมู่ 2 และหมู่ 7 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา น้ำป่าจากน้ำตกโตนปลิวและน้ำตกโตนงาช้าง เทือกเขาแก้ว ได้ไหลทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านตั้งแต่กลางดึก โดยน้ำมาเร็วและมาแรงมาก
ชาวบ้านส่วนใหญ่ตั้งรับไม่ทัน น้ำท่วมถนนเส้นทางเข้า-ออกหมู่บ้าน และบ้านบางหลังก็ถูกน้ำไหลเข้าบ้าน สถานการณ์ยังน่าเป็นห่วงเพราะยังมีฝนตกต่อเนื่องและยังมีมวลน้ำไหลผ่านหมู่บ้านไม่หยุด
ส่วนภาพรวมของ จ.สงขลา ขณะนี้มีน้ำท่วมแล้วในหลายอำเภอเช่น อ.จะนะ น้ำท่วมในตัวเมืองจะนะและในพื้นที่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา น้ำจากคลองภูมีล้นตลิ่งเข้าท่วมในหลายหมู่บ้านแล้วเช่นกัน