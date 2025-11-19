กู้ขึ้นมาได้แล้ว! รถกระบะที่หนุ่มสุราษฎร์ฯขับลงทะเลที่สะพานสารสิน ดับพร้อมแฟนสาว เชื่อปัญหาเกิดจากความรักไม่สมหวัง

พังงา – เจ้าหน้าที่กู้รถกระบะ 4 ประตู ที่หนุ่มสุราษฎร์ฯ ขับพุ่งชนราวสะพานสารสินลงทะเลดับพร้อมแฟนสาว ขึ้นมาได้แล้ว ตำรวจเชื่อสาเหตุน่าจะมาจากปัญหาเรื่องความรักไม่สมหวัง
เมื่อเวลา14.00 น.วันนี้ (19 พ.ย.68) เจ้าหน้าที่กู้ภัยกุศลธรรมภูเก็ต เจ้าหน้าที่จิตอาสาสารสิน และเจ้าหน้าที่กู้ภัยจังหวัดพังงา นำบอลลูนเพื่อเข้ากู้รถยนต์กระบะวีโก้ 4 ประตู สีดำ หมายเลขทะเบียน กพ.2015 สุราษฎร์ธานีที่ ที่นายตรีพัฒน์ รัตนพงศ์ อายุ 49 ปี ชาว อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี ขับพุ่งชนราวสะพานสารสิน เมื่อกลางดึกของคืนวันที่ 18 พ.ย.68 ที่ผ่านมา พร้อม น.ส.กันติชา เพชรศรี ชาว จ.สุราษฎร์ธานี จนเสียชีวิตทั้งคู่ หลังจากทางเจ้าหน้าที่ได้นำศพทั้งคู่ไปเก็บชันสูตรไว้ที่โรงพยาบาลโคกกลอย พร้อมรอยญาติมาติดต่อรับไปบำเพ็ญกุศล
ส่วนรถยนต์ทางเจ้าหน้าที่ต้องใช้บอลลูนเพื่อกู้รถโดยทางเจ้าหน้าที่ได้ดำน้ำเพื่อนำเชือกไปผูกกับรถยนต์ที่จมน้ำความลึกประมาณ 25 เมตรให้ลอยแล้วใช้เรือจำนวน 3 ลำลากรถขึ้นมาบนฝั่งท่ามกลางประชาชนและญาติของผู้เสียชีวิตมายืนดูด้วยความโศกเศร้าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เมื่อรถลากขึ้นมาพบว่า สภาพด้านหน้าพังยับเยิน กระจกหน้าแตก สิ่งของภายในรถกระจัดกระจาย ถุงลมนิรภัยเบิกทั้ง 2 ข้าง และในรถยังพบมือของรูปเจ้าแม่กวนไม้แกะสลัก 1 องค์
ส่วนการสอบปากคำของเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่า สาเหตุน่าจะเกิดจากความเครียดเรื่องงาน และเรื่องความรัก เรื่องครอบครัว ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โคกกลอย ได้ให้ญาติติดต่อมารับศพทั้งสองไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สิบเอก ธนพล เอี่ยมบุญก่อ เจ้าหน้าที่จิตอาสากู้ภัย กล่าวว่า สะพานสารสิน เป็นสะพานที่มีตำนาน เมื่อปี 2516 เดือนกุมภาพันธ์ มีตำนานเรื่องของ “โก้ดำกับพี่อิ๋ว” ได้สร้างตำนานรักขึ้นมา โดยทั้ง 2 คนได้นำผ้าขาวม้ามาผูกติดตัวกันแล้วกระโดดสะพานสารสินแห่งนี้ ร่างของทั้งคู่ลอยไปติดที่หาดบางขวัญ และมาถึงเมื่อปี 2568 เป็นเวลา 52 ปี ก็มีตำนานคู่รักคู่หนึ่งเกิดขึ้นอีก เมื่อทั้งคู่เป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ขับรถยนต์พุ่งลงทะเลสะพานสารสินอีกคู่
ญาติได้นำศพของทั้งสองไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งฝากถึงคู่รักที่อยู่ข้างหลัง ความรักเป็นเรื่องของคนทั้ง 2 คน เป็นความรักบริสุทธิ์ จึงต้องให้โอกาสคู่รัก คู่ต่อไปที่มีปัญหาอยู่ให้เป็น ปัญหาของคู่รักต้องคุยกัน พวกเราที่เป็นญาติพี่น้องก็ต้องดูและให้กำลังใจกัน และไม่อยากให้มีตำนานรักในคู่ที่ 3 ซึ่งใครที่มีปัญหาเรื่องความรัก ก็อยากให้หาคนที่รู้ใจ หรือ ญาติพี่น้องที่เชื่อใจได้ หรือสายด่วนโรงพยาบาลใกล้บ้าน คุยเพื่อหาทางออกดีกว่า มิฉะนั้นหากหาทางออกไม่ได้ ก็จะมาสร้างตำนานอีกเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ที่ทั้งคู่ขับรถมากว่า 200 กิโลเมตร เพื่อมาจบชีวิตที่สะพานสารสิน
ส่วนรถยนต์คันดังกล่าว ได้นำมาไว้ที่ สภ.โคกกลอย ตรวจสอบภายในรถพบเอกสารสำคัญ เช่นภาพถ่ายของผู้ตายทั้ง 2 ได้ทำบุญ ตามสถานที่วัดต่าง ๆ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าสาเหตุน่าจะมาจากปัญหาเรื่องความรักไม่สมหวัง ถูกผู้ใหญ่กีดกัน