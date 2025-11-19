ท่วมสุราษฎร์ยังอ่วม พื้นที่เมืองบ้านถล่ม 3 หลัง ขณะที่เรือนจำอำเภอไชยา น้ำท่วมหนัก

สุราษฎร์ธานี - น้ำท่วมสุราษฎร์ยังอ่วม หลังฝนยังตกต่อเนื่อง ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ในขณะที่ในตัวเมืองสุราษฎร์ มีบ้านถล่ม 3 หลัง ชายอายุ78 ได้รับบาดเจ็บ เช่นเดียวกับเรือนจำ อ.ไชยา มีน้ำท่วมหนัก แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ ระดมทหารช่วย
สถานการณ์ในพื้นที่อำเภอไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เริ่มวิกฤต หลังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งวัน ส่งผลให้ปริมาณน้ำสะสมเป็นจำนวนมาก และ มีระดับเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับน้ำทะเลหนุนมวลน้ำไม่สามารถระบายลงสู่ทะเลได้ ทำให้น้ำไหลเข้าท่วมอีกหลายจุด รวมทั้งในพื้นที่เรือนจำ อ.ไชยา นอกจากนั้นในพื้นที่ อ.เมืองสุราษฎร์ พบว่ากระแสน้ำได้ไหลเข้าท่วมหลายจุด เหตุเกิดบริเวณเยตลาดล่างซอย 1 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่ามีบ้านเรือนของประชาชนถล่มลงมา 3 หลังโดย บ้านเลขที่ 133/1 ทรุดพังลงมาทั้งหลัง ส่งผลให้โครงสร้างของบ้านเลขที่ 133 และบ้านเลขที่ 135 เสียหายด้วย เนื่องจากมีโครงสร้างที่เชื่อมต่อกัน มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย คือ นายมานะ ตระกูลรุ่งโรจน์ อายุ 78 ปี ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำส่งโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเรียบร้อยแล้ว สำหรับความเสียหายอื่น ๆ อยู่ในระหว่างการตรวจสอบ
หลังเกิดเหตุ นาย จุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้สั่งการให้นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
นายวิทศักดิ์ ได้กล่าวว่า พร้อมการให้ช่วยเหลือผู้ประสพภัยอย่างเต็มที่ และ ระบุว่าขณะนี้มีมวลน้ำจากเทือกเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ไหลหลากลงพื้นที่ ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตรอยต่อเช่น อำเภอกาญจนดิษฐ์ -ดอนสัก-เวียงสระ-บ้านนาสาร-บ้านนาเดิม ให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ เนื่องจากในพื้นที่ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากติดกันอีก 3 วัน
ด้านนายปริญญา เพชรงาม หลานชายตาเอี่ยมบอกว่าขณะเกิดเหตุมีฝนตกหนักมากและมีลมกรรโชก บ้านไม้ซึ่งเป็นบ้านเก่าได้ถล่มลงมาเสียงดังมาก หลังเกิดเหตุชาวบ้านที่อยู่ใกล้กันต่างนำเรือออกไปช่วยตาเอี่ยมขึ้นมาจากน้ำและนำส่งโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ขณะนี้ปลอดภัยแล้วแต่ยังอยู่ในอาการตื่นตระหนกและหวาดกลัวกับเหตุที่เกิดขึ้น
ขณะที่ในช่วงบ่ายวันนี้ ( 19 พ.ย.) พลโท นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางแผนบูรณาการการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน โดยมี นาย จุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พลตรี เฉลิมชัย สุทธินวล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 45 และ นาย ชยันต์รัฐ รุ่งโรจน์วรารักษ์ นายอำเภอไชยา ให้การต้อนรับ และประชุมกับทุกภาคส่วน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอไชยา เพื่อรับทราบปัญหาและกำหนดแนวทางในสนับสนุนการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด จากนั้นได้ลงพื้นที่บริเวณเรือนจำอำเภอไชยา เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำ ความพร้อมของกองทัพภาคที่ 4 ในการช่วยเหลือประชาชน ทั้งกำลังพล ยุทโธปกรณ์ รถลุยน้ำ และเรือท้องแบน พร้อมสนับสนุนการอพยพประชาชน การขนย้ายสิ่งของ และการเข้าถึงผู้ประสบภัยในพื้นที่เสี่ยง พร้อมสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่า “กองทัพจะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชน และพร้อมช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง”